Sau FLC, một doanh nghiệp khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng tăng vốn điều lệ, vượt mức 6.000 tỷ đồng

14-01-2026 - 07:16 AM | Doanh nghiệp

Trong vòng khoảng 2 tuần, FLC và FLC Faros nổi tiếng với ông Trịnh Văn Quyết có 2 công bố tăng vốn điều lệ, tổng khoảng 1.900 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng FLC Faros vừa có công bố về việc nâng mức vốn điều lệ từ 5.676 tỷ đồng lên 6.076 tỷ đồng.

Mức tăng 400 tỷ đồng tương ứng khoảng 7%.﻿

Sau FLC, một doanh nghiệp khác của ông Trịnh Văn Quyết cũng tăng vốn điều lệ, vượt mức 6.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT của FLC Faros vẫn là bà Phạm Tú Anh, sinh năm 1993. Bà Phạm Tú Anh trở thành Chủ tịch HĐQT của FLC Faros vào cuối năm 2025, cũng là lần thứ ba trong năm 2025 mà doanh nghiệp thay chủ tịch.

FLC Faros là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC của Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. ROS từng tạo nên một hiện tượng hiếm có trên thị trường chứng khoán khi ngay trong ba tháng đầu niêm yết đã có hơn 30 phiên tăng trần, đưa thị giá tăng gấp 9 lần so với ngày chào sàn. Đến nửa cuối năm 2017, cổ phiếu này leo lên gần 220.000 đồng/cp (giá chưa điều chỉnh). Vốn hóa của ROS từng vượt 100.000 tỷ đồng, ngang hàng với nhóm cổ phiếu đầu ngành thời điểm đó.

﻿Nhưng từ năm 2018, xu hướng đổi chiều. ROS bước vào chu kỳ giảm sâu và kéo dài, đặc biệt lao dốc mạnh sau khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, khiến thị giá rơi xuống dưới 3.000 đồng. Đến tháng 9/2022, cổ phiếu chính thức bị hủy niêm yết trên HoSE do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

﻿Trước FLC Faros, vào cuối năm 2025, Tập đoàn FLC công bố nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, qua đó đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng. Động thái này diễn ra diễn ra ngay trước thời điểm cổ phiếu FLC cùng loạt mã liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết chuẩn bị rời thị trường chứng khoán.

Trí Khang

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
FLC Faros

