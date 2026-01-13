Mỗi ngày Hòa Phát nộp ngân sách hơn 35 tỷ đồng, từ khi niêm yết đã đóng góp 101.000 tỷ đồng

Ảnh: Hòa Phát

Dòng thuế của Hòa Phát trong năm qua đã phát sinh tại 20 tỉnh thành trên cả nước, minh chứng cho quy mô hoạt động rộng khắp của tập đoàn. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là địa bàn trọng điểm nhất khi tiếp nhận 8.153 tỷ đồng, chiếm tới 63% tổng số nộp của toàn tập đoàn.

Ngoài "cứ điểm" Dung Quất, Hòa Phát còn là đơn vị đóng góp thuế lớn tại nhiều địa phương trọng điểm khác như TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đi sâu vào cấu trúc đóng góp của các đơn vị thành viên, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất giữ vai trò chủ lực với tổng số nộp thuế, phí các loại đạt 8.237 tỷ đồng, bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế nội địa.

Đây cũng là đơn vị đóng góp lớn nhất trong số các thành viên của Tập đoàn năm 2025. Theo sau là Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương với con số 2.034 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 48% so với năm 2024.

Bên cạnh mảng thép cốt lõi, các mảng sản xuất phụ trợ và phát triển đô thị cũng ghi nhận những con số đóng góp đáng kể. Cụ thể, Công ty Ống thép Hòa Phát nộp 688 tỷ đồng, Điện lạnh Hòa Phát nộp 666 tỷ đồng, mảng Xây dựng và Phát triển Đô thị nộp 386 tỷ đồng và Thép Hòa Phát Hưng Yên đóng góp 307 tỷ đồng vào ngân sách chung.

Cột mốc năm 2025 cũng đánh dấu một hành trình lịch sử của doanh nghiệp trên thị trường vốn. Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến hết ngày 31/12/2025, tập đoàn đã đóng góp tổng cộng 101.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Với thành tích này, Hòa Phát vững vàng nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của CafeF. Đặc biệt, trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất (V.1000) năm 2025, Hòa Phát vinh dự có tới 9 đơn vị thành viên cùng góp mặt.

Đi đôi với trách nhiệm tài chính, vị thế của Hòa Phát cũng được củng cố vững chắc qua hàng loạt bảng xếp hạng uy tín. Năm 2025, tập đoàn tiếp tục được ghi nhận là Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất và nằm trong Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune. Riêng trong ngành vật liệu xây dựng, Hòa Phát được vinh danh là Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025.

Hiện nay, Hòa Phát giữ vững vị thế là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với mục tiêu đạt công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Đáng chú ý, 60% sản lượng sẽ là các loại thép công nghệ cao phục vụ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí và năng lượng. Hòa Phát cũng là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng (HRC).

Hướng tới tương lai, tập đoàn đang tập trung triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến vào năm 2027, những sản phẩm thép ray đầu tiên sẽ ra đời, không chỉ phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm trong nước mà còn hướng tới mục tiêu xuất khẩu.