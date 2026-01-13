PTI bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố quyết định của HĐQT liên quan đến vấn đề nhân sự.

Theo đó, HĐQT PTI đã thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Vân giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

Bà Hồng Vân có nhiệm vụ thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động theo phân công nhiệm vụ phù hợp với quy định của PTI.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 17/12/2025, PTI đã ban hành Quyết định số 75/2025/QĐ-PTI-CTHĐQT về việc bổ nhiệm bà Phạm Việt Hà giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, ngày 10/12/2025, PTI đã nhận được Quyết định số 37089/QĐ-HAN-KTr2-XPHC đề ngày 8/12/2025 của Thuế TP.Hà Nội. Theo đó, tổng số tiền truy thu và phạt sau kiểm tra phải nộp ngân sách nhà nước là 6.224.485.862 đồng.

Cụ thể, PTI bị phạt vi phạm hành chính về thuế số tiền hơn 860 triệu đồng do có hành vi: kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; kê khai sai không dẫn đến làm thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2024; sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán chi phí, dẫn đến thiếu thuế TNDN phải nộp; lập hóa đơn sai thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Truy thu tiền thuế GTGT qua kiểm tra năm 2024 số tiền gần 323 triệu đồng; Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động sản xuất kinh doanh kê khai thiếu số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, PTI còn phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế tính đến hết ngày 15/11/2025 gần 1,2 tỷ đồng.

Cũng tại thông báo này, PTI cho biết đã nộp đủ số tiền nêu trên vào Ngân sách Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ theo Quyết định của Thuế TP.Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2025 tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 75 tỷ đồng. Theo giải trình của phía doanh nghiệp, lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất tăng nguyên nhân chính là do lợi nhuận của công ty mẹ tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PTI ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 2.414 tỷ đồng, giảm 18,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 232,3 tỷ đồng, giảm 8,2%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PTI giảm 57,7 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 8.367 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư trái phiếu ghi nhận gần 4.147 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng tài sản.

Ngoài ra, tài sản tái bảo hiểm hơn 1.482 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; các khoản đầu tư dài hạn hơn 542 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 53 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.765 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gần 4.007 tỷ đồng, chiếm 69,5% tổng nợ.