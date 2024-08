Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI): 26 năm tiếp nối và phát triển

Ngày 1 tháng 8 năm 2024 đánh dấu 26 năm thành lập và phát triển của PTI. Trong suốt 26 năm qua, PTI luôn định vị mình là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân, và thực hiện sứ mệnh của công ty bảo hiểm của cộng đồng. 5 năm liên tiếp PTI được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M. Best đánh giá Sức mạnh tài chính ở mức B++ (Tốt) và Xếp hạng tín dụng dài hạn ở mức bbb (Tốt). PTI cũng đã đạt được xếp hạng aa.VN từ A.M. Best, điều này đại diện cho mức đánh giá cao nhất theo Quy chuẩn Quốc gia của các doanh nghiệp Bảo hiểm tại Việt Nam, với triển vọng duy trì ổn định. Kết thúc sáu tháng đầu năm 2024, PTI có kết quả hoạt động với doanh thu trên 2000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 256 tỷ đồng và luôn kiến tạo giá trị mỗi ngày và tiếp nối phát triển cho tương lai.

Cũng trong dịp kỷ niệm này, PTI tiếp tục nhận Giải thưởng Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2024 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng báo VietnamNet công bố, dựa trên các tiêu chí đánh giá khắt khe về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và mức độ hài lòng của khách hàng.

PTI và hành trình Tiếp nối – Phát triển

Thành lập từ năm 1998 bởi Tập đoàn Bưu chính viễn thông, cho đến nay, PTI đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua quá trình phát triển lớn mạnh, PTI đã trở thành công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán với quy mô vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2024 đạt 2.277 tỷ đồng, cùng mạng lưới hoạt động trải dài trên khắp các tỉnh thành cả nước với 55 chi nhánh và hơn 200 phòng giao dịch. Đội ngũ nhân sự 2100 con người cần cù và gắn kết yêu nghề, hơn 20.000 đại lý cá nhân PTI iCA được đào tạo chuyên nghiệp về bảo hiểm và ứng dụng công nghệ trong bảo hiểm.

Cùng với VNDIRECT, cổ đông lớn nhất của PTI, Công ty có được nền tảng công nghệ, quản trị chuyên nghiệp và đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính giúp cho PTI có thêm nguồn lực mạnh để thực hiện xây dựng năng lực nội tại và chuẩn mực quản trị.

Hiện PTI đang cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Công ty không ngừng hoàn thiện để cung cấp giải pháp bảo hiểm toàn diện, kiến tạo năng lực tài chính để có thể cung cấp giải pháp bảo hiểm bảo vệ rủi ro cho khách hàng như trong biến cố đại dịch Covid vừa qua với gần 400 tỷ đồng chi trả cho khách hàng, giúp chúng tôi thấy được sứ mệnh của mình - Bảo hiểm Toàn diện - Bảo an và Tương hỗ.

Năm 2024, với cột mốc chuyển mình, tiếp nối và phát triển bằng thông điệp "People – Trust – Insurance", PTI mang đến hệ giá trị mới, trong đó đặt giá trị phụng sự con người lên hàng đầu, thông qua việc cam kết tận tâm và kịp thời để mang lại niềm tin và an tâm cho khách hàng, cùng danh mục sản phẩm Bảo hiểm toàn diện với dịch vụ tốt nhất trên nền tảng của ba gói giải pháp: PTI Care - Bảo hiểm sức khỏe và Du lịch, PTI SOS - Bảo hiểm xe cơ giới và tài sản cá nhân, PTI Commecial - Đội ngũ chuyên gia tư vấn bảo hiểm cho khách hàng doanh nghiệp. Hành trình phát triển tiếp theo của PTI sẽ tiếp nối thành tựu của ngày hôm nay và phát triển vững mạnh hơn trên ba trụ cột Con người - Công nghệ - Và chuỗi giá trị hướng tới khách hàng.

Trong buổi họp mặt của tất cả anh em toàn hệ thống chi nhánh về tại Thủ đô Hà Nội để kỷ niệm ngày thành lập công ty, Bà Hoàng Thị Yến - Tổng giám đốc chia sẻ: "Những biểu hiện của PTI ngày hôm nay là sự đóng góp của biết bao công sức của các vị tiền bối đi trước, của mỗi cán bộ nhân viên trong PTI và là tài sản chúng tôi được tiếp nối để phát triển ngày càng vững mạnh hơn. Chúng tôi, với lòng biết ơn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam".