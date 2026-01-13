Mã KSV tăng trần 5 phiên liên tiếp, Khoáng sản TKV giải trình gì?

Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP (Vimico, MCK: KSV) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên quan đến việc cổ phiếu KSV tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Theo báo cáo này, cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 31/12/2025 đến ngày 8/1/2026. Phía Vimico giải trình, giá cổ phiếu của Tổng công ty tăng tích cực trong thời gian gần đây do tình hình chung của thị trường.

Việc cổ phiếu KSV tăng trần 5 phiên liên tiếp là do việc cung cầu của thị trường chứng khoán, quyết định việc mua bán cổ phiếu là do nhà đầu tư quyết định nằm ngoài kiểm soát của Tổng công ty.

Hiện tại, các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty vẫn bình thường và không có biến động nào đặc biệt.

Về Vimico, doanh nghiệp này được biết đến là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nắm giữ 98,06% vốn điều lệ (tính đến ngày 8/15/2025).

Ngành nghề kinh doanh là Sản xuất kim loại màu, kim loại quý, sắt, thép, gang; Sản xuất than cốc, hóa chất cơ bản (không bao gồm hóa chất cấm); Sản xuất phân bón và hợp chất nito, sản phẩm chịu lửa; Đúc kim loại màu; Khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt, quặng kim loại quý hiếm; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai khoáng hóa chất và khoáng phân bón; Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;...

Về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và Hội nghị Người lao động năm 2026, ông Trịnh Văn Tuệ - Tổng Giám đốc Vimico cho biết, trong năm 2025, sản lượng dự kiến các sản phẩm chủ yếu như: Sản xuất tinh quặng đồng quy 25%Cu MĐV: 64.260 tấn, đạt 105,84%KHN; Đồng tấm: 31.200 tấn, đạt 104,00%KHĐN; Vàng: 918 kg đạt 113,94% KHĐN…

Công tác tiêu thụ các sản phẩm chính cơ bản hoàn thành kế hoạch năm. Tổng doanh thu hợp nhất toàn tổng công ty đạt 14.454 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến 2.399 tỷ đồng; nộp ngân sách dự kiến 1.981 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 18 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2026, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu cơ bản sau: Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 13.842 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2.042 tỷ đồng; vận hành ổn định các dây chuyền sản xuất, phát triển chế biến sâu nâng cao giá trị sản phẩm; đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động trung bình đạt 17,261 triệu đồng/người/tháng.