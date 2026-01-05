Ngày 31/12, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS - mã CK: GAS) công bố thông tin, căn cứ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán gần nhất (lập tại ngày chốt danh sách 29/8/2025), PV GAS có tổng cộng 17.495 cổ đông.

Trong đó, 1 cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) nắm giữ 95,76% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. 17.494 cổ đông còn lại nắm giữ 4,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.﻿

Như vậy, PV GAS chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện nay, PV GAS đang nỗ lực làm việc với cổ đông lớn là PVN, đồng thời báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành.﻿

Ngày 31/12/2025, PV GAS đã nhận được Quyết định số 1684/QĐ-DNL về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị tăng thu NSNN qua kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của PV GAS.

Cùng ngày, PV GAS đã nhận được Quyết định số 1683/QĐ-DNL về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo kiến nghị tăng thu NSNN theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2021 tại PV GAS.﻿

Về nguyên nhân, đối với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định của pháp luật cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và qua quá trình thanh tra/ Kiểm toán nhà nước đã tính toán lại cụ thể như sau:

Thanh tra Bộ Tài chính: tính thiếu Thuế giá trị gia tăng là hơn 2,57 tỷ đồng, tính thiếu thuế TNDN là 4,8 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước: tính thiếu thuế TNDN là 110 tỷ đồng.

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về Thuế, Thanh tra Bộ Tài chính: tiền phạt do kê khai sai là gần 1,5 tỷ đồng; tiền chậm nộp là: 850 triệu đồng. Kiểm toán Nhà nước: tiền phạt do kê khai sai là 22 tỷ đồng; tiền chậm nộp là 7,8 tỷ đồng.

Giải pháp trong thời gian tới, PV GAS sẽ rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.﻿

Phiên giao dịch đầu năm, cổ phiếu PV GAS đã tăng hết biên độ lên mức giá trần 77.400 đồng/cp. Vốn hóa doanh nghiệp đạt gần 187.000 tỷ đồng﻿