Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính cấp phép thí điểm cho doanh nghiệp tham gia thị trường tài sản mã hóa trước ngày 15/1

Thủ tướng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể cần tập trung thực hiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 6/1, dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026.

Đáng chú ý, trong nhóm giải pháp về tiên phong khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Thủ tướng cũng lưu ý: Trước ngày 15/1, Bộ Tài chính cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (Sandbox) theo quy định. Đồng thời, khẩn trương triển khai cơ chế một cửa quốc gia về đầu tư.

Nội dung này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ về hội nhập tài chính. Tháng 9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp. Việc chuẩn bị cơ sở pháp lý cho thí điểm tài sản mã hóa và Trung tâm Tài chính quốc tế được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam bắt nhịp với xu thế toàn cầu.

Những lưu ý về đổi mới thể chế này được đặt trên nền tảng bức tranh tài chính vững chắc của năm 2025. Theo báo cáo tại hội nghị, thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán tới hơn 34,74% và tăng 30,3% so với cùng kỳ. Kết quả này góp phần quan trọng giúp tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,02%, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Thủ tướng nêu phương châm 24 từ với ngành tài chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khái quát thành tựu của ngành Tài chính, Thủ tướng đã đúc kết bằng 32 chữ: "Tham mưu chính xác - Bộ máy tinh gọn - Thể chế hoàn thiện - Thu chi có dư - Doanh nghiệp đổi mới - Vĩ mô ổn định - Nhân dân hạnh phúc - Đất nước phát triển".

Trên đà thắng lợi đó, định hướng cho năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số là "ngọn núi cao phải chinh phục". Để làm được điều này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn", phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công để trở thành động lực tăng trưởng chính.

Nguồn lực dồi dào từ ngân sách sẽ được tập trung giải ngân cho các dự án hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, dự án điện hạt nhân và các dự án khai thác không gian ngầm, không gian biển, tàu điện ngầm...

Song song với đầu tư công, Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính theo hướng "kiến tạo hệ sinh thái phát triển" thay vì tư duy quản lý thuần túy.