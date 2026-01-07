Hãng robot Mỹ chọn TP.HCM làm cứ điểm sản xuất chó máy toàn cầu

Robot chó thông minh Kyro của AMC Robotics Corporation

Theo thông báo phát đi từ New York ngày 5/1/2026, AMC Robotics Corporation (mã chứng khoán NASDAQ: AMCI) đã hoàn tất việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH AMCV (AMCV Company Limited). Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng công nghệ Mỹ trong việc mở rộng quy mô sản xuất phần cứng, tập trung vào dòng robot bốn chân (quadruped robot) tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Đặt "đại bản doanh" sản xuất tại TP.HCM

Trụ sở mới của AMC Robotics tại TP.HCM sẽ hoạt động như một trung tâm vận hành và sản xuất khu vực chuyên biệt. Đơn vị này chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ quy trình thực thi sản xuất, bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, phối hợp với nhà cung cấp, lắp ráp cơ khí và điện tử, tích hợp hệ thống và kiểm soát chất lượng cho nền tảng robot Kyro độc quyền của hãng.

Trong bản công bố thông tin, ban lãnh đạo AMC Robotics khẳng định việc mở rộng sang Việt Nam là bước đi chiến lược để xây dựng mạng lưới sản xuất phân tán toàn cầu. Hai động lực tài chính then chốt thúc đẩy quyết định này là: tối ưu hóa hiệu quả chi phí và tận dụng sự ổn định về thuế quan.

Doanh nghiệp kỳ vọng việc thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp cải thiện cấu trúc chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng (lead times) và hỗ trợ khả năng mở rộng thương mại cho dòng sản phẩm Kyro trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và khu vực công.

Kỳ vọng vào hệ sinh thái sản xuất Việt Nam

Theo đánh giá từ phía AMC Robotics, Việt Nam được công nhận là trung tâm sản xuất tiên tiến hàng đầu, sở hữu lực lượng lao động kỹ năng cao và hệ sinh thái mạnh mẽ cho sản xuất điện tử, linh kiện robot và lắp ráp chính xác.

Thông qua pháp nhân AMCV, hãng robot Mỹ lên kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp nội địa đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ quy trình sản xuất đầu - cuối (end-to-end), từ nguồn cung linh kiện, lắp ráp phụ trợ đến thử nghiệm và xác nhận chất lượng cho các đơn vị robot Kyro.

Chiến lược này phù hợp với định hướng dài hạn của AMC Robotics về tích hợp dọc (vertical integration) giữa phần cứng robot, phần mềm AI và dịch vụ vận hành. Ngoài ra, công ty cũng xem xét khả năng mở rộng hiện diện tại Việt Nam trong tương lai thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) để hỗ trợ đổi mới sản phẩm và các sáng kiến robot thế hệ tiếp theo.

Về AMC Robotics: Hệ sinh thái robot và niêm yết trên NASDAQ

AMC Robotics (NASDAQ: AMCI) là cái tên mới nổi trong làng công nghệ Mỹ, vừa chính thức niêm yết thông qua thương vụ sáp nhập (SPAC) với AlphaVest Acquisition Corp. Theo dữ liệu thị trường đầu năm 2026, giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value) của hãng ước tính đạt khoảng 146 triệu USD.

Không chỉ dừng lại ở dòng "chó máy" Kyro chuyên dụng cho an ninh và tuần tra, AMC Robotics đang tham vọng khép kín chuỗi giá trị tự động hóa nhà xưởng. Hệ sinh thái sản phẩm của hãng đã mở rộng sang các thiết bị công nghiệp chuyên sâu như: Cánh tay robot cộng tác (Cobots), Robot tự hành (AMR) và Hệ thống dỡ hàng thông minh (Smart Unloading Systems). Tất cả đều được tích hợp nền tảng AI và điện toán biên độc quyền, nhắm tới việc cung cấp giải pháp trọn gói cho thị trường logistics 4.0 đầy tiềm năng.