Vụ 120 tấn thịt lợn dịch tả: Lộ diện 9 bị can bị khởi tố, Đồ hộp Hạ Long tuyên bố "Công ty chỉ là bên có liên quan"

Vụ 120 tấn thịt lợn dịch tả (Ảnh: VTV1)

Ngày 8/1/2026, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco - Mã CK: CAN) đã có công văn giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nội dung phát sóng trên bản tin Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) về vụ việc thu mua nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi.

Thông tin từ Công an Hải Phòng: Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây "thịt bẩn"

Các đối tượng liên quan Vụ 120 tấn thịt lợn dịch tả . Ảnh: Cong An Hải Phòng



Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng, chuyên án bắt đầu được phá từ ngày 8/9/2025. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai xe ô tô do Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt điều khiển đang vận chuyển 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ. Số thịt này có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi và kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, được xác định vận chuyển từ vùng dịch về tiêu thụ. Mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Kết quả giám định cho thấy số lượng lớn thịt trong các kho này cũng dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự. Danh sách các bị can bao gồm Bùi Đức Trọng (SN 1979), Lê Bá Doanh (SN 1977), Trịnh Hà Việt (SN 1991) cùng trú tại Hải Phòng. Các đối tượng còn lại trú tại tỉnh Hưng Yên gồm Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Nghị, Nguyễn Bình Loan, Phạm Xuân Toan và Nguyễn Gia Đạt. Hành vi của nhóm đối tượng này được xác định là cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi.

Giải trình từ Canfoco: "Công ty là bên có liên quan"

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, Ban lãnh đạo Đồ hộp Hạ Long đã đưa ra những luận điểm nhằm làm rõ ranh giới trách nhiệm của doanh nghiệp trong vụ án này. Về vấn đề nhân sự, doanh nghiệp khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài hoạt động với vai trò đầu mối thu gom, vận chuyển và hoàn toàn không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên thuộc biên chế của Công ty.

Văn bản giải trình của cCông ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Canfoco xác định vai trò của mình trong vụ án là "bên có liên quan" với tư cách đơn vị tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ kiểm dịch do bên bán cung cấp, vốn được coi là hợp lệ tại thời điểm giao dịch.

Liên quan đến lô hàng 130 tấn thịt nhiễm bệnh, Đồ hộp Hạ Long cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thực hiện cách ly và tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu này. Công ty cam kết lô hàng vi phạm đã được ngăn chặn kịp thời, không được đưa vào dây chuyền sản xuất và không có bất kỳ sản phẩm thành phẩm nào từ nguồn nguyên liệu này lọt ra thị trường.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết hiện tại các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra ổn định. Các sản phẩm đang lưu thông được kiểm soát theo quy trình quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 và FSSC 22000. Doanh nghiệp thừa nhận đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng và đang tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát đầu vào.

Phản ứng của thị trường

Thông tin giải trình được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu CAN vừa trải qua phiên giảm sàn 10% trong ngày 8/1, xuống mức 27.900 đồng/cp. Áp lực bán tháo phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về rủi ro pháp lý và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp vừa lọt Top 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024.

Sự việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi Đồ hộp Hạ Long đang chuẩn bị cho kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu để huy động 75 tỷ đồng phục vụ dự án di dời nhà máy. Việc làm rõ vai trò "nạn nhân liên đới" và khẳng định không có nhân sự nội bộ dính líu đến sai phạm hình sự được xem là động thái cần thiết để doanh nghiệp trấn an cổ đông và cứu vãn niềm tin thị trường trước thềm đợt huy động vốn quan trọng này.