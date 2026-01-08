Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải: Phải tránh hai trạng thái "hèn" và "ngáo" khi lập kế hoạch kinh doanh

Tại diễn đàn CEO Circle Forum 2026 do CafeBiz tổ chức chiều 7/1, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn Alphanam, Thành viên Hội đồng Thẩm định đã có những chia sẻ tâm huyết về tư duy “Nghĩ lớn, làm đúng”. Theo ông, để đưa doanh nghiệp vươn tầm, các CEO trẻ cần hội tụ đủ ba yếu tố: kiến thức vững chắc, sự đồng hành cùng vận mệnh quốc gia và năng lực quản trị rủi ro nhạy bén.

Tầm nhìn phải "đáp" xuống mặt đất của tri thức

Mở đầu bài chia sẻ, ông Nguyễn Tuấn Hải đã phá vỡ quan niệm thông thường khi cho rằng tầm nhìn bắt nguồn từ những giấc mơ xa vời. Với vị thuyền trưởng của Alphanam, tầm nhìn thực chất là kết quả của một quá trình tích lũy kiến thức bền bỉ.



“Tầm nhìn của một con người phụ thuộc vào kiến thức. Để có kiến thức, con đường duy nhất là học tập suốt đời”, ông Hải nhấn mạnh.

Với ông, việc học không chỉ gói gọn trong sách vở mà còn đến từ trải nghiệm thực tế, từ các mối quan hệ xã hội và thậm chí là từ cách mỗi người tận hưởng cuộc sống. Tinh thần học tập này chính là "gen" cốt lõi mà ông luôn nỗ lực truyền bá cho đội ngũ nhân sự, coi đó là chìa khóa để thay đổi vận mệnh cá nhân và tổ chức.



Triết lý "Nghĩ lớn, làm đúng" và lá cờ Tổ quốc trên mỗi con tàu

Một điểm nhấn quan trọng trong tư duy quản trị của ông Hải là sự gắn kết chặt chẽ giữa sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích quốc gia.

Nhìn vào sự thành công của các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc hay Mỹ, ông đúc kết rằng: Những doanh nghiệp biết chuyển hóa mục tiêu quốc gia thành mục tiêu của mình luôn là những doanh nghiệp mạnh nhất.



Ông gọi đây là sự "thuận buồm xuôi gió" ở mức đỉnh cao. Khi doanh nghiệp bám sát định hướng phát triển của đất nước, họ sẽ nhận được sức mạnh tổng lực từ chính sách, chính quyền và sự đồng lòng của xã hội.

"Tôi rất ấn tượng với câu nói của Thủ tướng: Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Để một doanh nghiệp bền vững thì người lãnh đạo cần có tư duy về lợi ích hài hòa. Lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích cộng đồng và không được gây thiệt hại cho quốc gia", ông Hải chia sẻ.



Công thức "3 Đúng" của một CEO thành công

Chủ tịch Alphanam gói gọn bí quyết thành công trong 3 lựa chọn then chốt:



Chọn đúng việc: Không cần làm việc lớn ngay lập tức, mà phải làm xuất sắc những việc nhỏ. Sự tập trung trọng tâm để đạt "điểm 10" chất lượng là yếu tố sống còn.



Chọn đúng người: Không đơn thuần là tìm người tài, mà là sự sắp xếp bộ máy sao cho "đúng thế". Ông cảnh báo việc tập hợp quá nhiều cá nhân xuất sắc nhưng không biết cách phối hợp sẽ chỉ dẫn đến sự xung đột và thất bại.



Chọn đúng thời điểm: Đây là yếu tố tạo nên lợi thế đột biến. Thời cơ chính là "nút thắt" giúp doanh nghiệp tối ưu hóa cả nguồn lực vật chất lẫn tinh thần.



Quản trị rủi ro: Đừng để "xây nhà trên cát"

Dưới góc độ chuyên môn, ông Hải thẳng thắn nhận định bản chất của kinh doanh là lựa chọn mô hình tài chính để tạo ra nguồn lực làm điều tốt đẹp cho xã hội. Tuy nhiên, để duy trì sự bền vững, CEO phải quản trị bằng kế hoạch và đặc biệt là quản trị rủi ro.



Ông đưa ra lời khuyên sâu sắc cho các doanh nghiệp trẻ: Khi lập kế hoạch, cần tránh hai trạng thái cực đoan là "hèn" (đặt mục tiêu quá thấp) và "ngáo" (đặt mục tiêu phi thực tế). Đặc biệt, quản trị rủi ro phải được coi là một khoản đầu tư sinh lời và là trách nhiệm cao nhất của người lãnh đạo.



Ông đưa ra hình ảnh ví von đầy sức gợi: “Việc quản trị doanh nghiệp mà thiếu đi quản trị rủi ro cũng giống như việc bạn lái một con tàu rất nhanh trên biển nhưng lại không trang bị phao cứu sinh hay hệ thống cảnh báo bão. Dù lúc trời quang mây tạnh bạn đi rất xa, nhưng chỉ cần một cơn sóng dữ ập đến, toàn bộ con tàu có thể chìm xuống đáy biển ngay lập tức.”



Nhìn lại hành trình 26 năm từ khi nhận giải thưởng Sao Đỏ khi còn rất trẻ, ông Nguyễn Tuấn Hải bày tỏ mong muốn trở thành người bạn đồng hành, cố vấn cho lớp CEO kế cận. Thông điệp cuối cùng ông gửi đến thế hệ trẻ không chỉ là chuyện kinh doanh, mà là trách nhiệm với dân tộc: Hãy không ngừng phấn đấu để đưa đất nước vươn mình, trở nên hùng cường và xứng đáng với những kỳ vọng của xã hội.