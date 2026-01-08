Khi thị trường vốn ưu tiên dòng tiền chất lượng và kỷ luật tài chính

Trong bối cảnh đó, những diễn biến mới tại GELEX cho thấy một trường hợp đáng chú ý về cách doanh nghiệp Việt đang thích nghi với yêu cầu ngày càng cao của thị trường vốn.

Vốn quốc tế không ràng buộc và "thước đo" về uy tín

Đầu năm 2025, GELEX công bố hoàn tất giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc trị giá 79 triệu USD, được bảo lãnh bởi Cơ quan Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu Quốc gia Italy (SACE).

Điểm đáng chú ý, thương vụ huy động vốn lần này của GELEX không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cấu trúc "không ràng buộc" – mô hình tài trợ vốn vốn chỉ dành cho các doanh nghiệp có nền tảng tài chính đủ mạnh, quản trị minh bạch và được các định chế tài chính quốc tế đánh giá cao về mức độ tín nhiệm.

Ở góc độ thị trường, đây được xem là một "thước đo" về uy tín và năng lực vận hành. Thực tế, các định chế tài chính quốc tế ngày càng thận trọng, đặc biệt với doanh nghiệp đến từ thị trường mới nổi. Việc GELEX tiếp cận thành công nguồn vốn này cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về tín nhiệm, quản trị rủi ro và định hướng tăng trưởng bền vững.

Hạ tầng GELEX đấu giá 100 triệu cổ phiếu ngày 31/12/2025.

Không chỉ dừng ở vốn quốc tế, thị trường trong nước cũng ghi nhận một dấu mốc quan trọng khi Hạ tầng GELEX đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu tại HoSE, huy động dự kiến 2.882 tỷ đồng. Đợt đấu giá thu hút 172 nhà đầu tư, trong đó khối ngoại mua 16,4 triệu cổ phiếu, với mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu.

Với kết quả này, Hạ tầng GELEX được thị trường định giá khoảng 25.640 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Trong bối cảnh nhiều thương vụ huy động vốn gặp khó vì tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư, kết quả đấu giá cho thấy sức hút của một doanh nghiệp sở hữu tài sản thật, dòng tiền dài hạn và câu chuyện tăng trưởng tương đối rõ ràng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục cải thiện

Trong báo cáo mới đây của VIS Rating, đơn vị này duy trì xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành dài hạn của GELEX ở mức A, đồng thời nâng triển vọng từ "Ổn định" lên "Tích cực". Đáng chú ý, GELEX là doanh nghiệp tiên phong được VIS Rating nâng triển vọng trong kỳ đánh giá năm 2025 và là trường hợp hiếm hoi được nâng triển vọng trong chưa đầy một năm – trong bối cảnh các chuẩn mực đánh giá tín nhiệm đang ngày càng chặt chẽ.

Theo VIS Rating, việc nâng triển vọng phản ánh kỳ vọng doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của GELEX sẽ tiếp tục cải thiện trong 12–18 tháng tới. Động lực chính đến từ nền tảng ổn định của các mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và vật liệu xây dựng – những lĩnh vực gắn chặt với đầu tư hạ tầng, công nghiệp và quá trình đô thị hóa.

Mảng thiết bị điện là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của GELEX.

Trong giai đoạn 2024 đến 9 tháng đầu năm 2025, GELEX ghi nhận tăng trưởng doanh thu gần 15%, vượt xa với mức bình quân giai đoạn 2021–2023. Đáng chú ý, biên EBITDA của Tập đoàn được cải thiện lên khoảng 23%, cho thấy hiệu quả vận hành và quản trị chi phí tiếp tục được nâng cao ở cấp độ hợp nhất.

Việc duy trì mức A kèm triển vọng tích cực cho thấy đã tạo được niềm tin về khả năng tạo dòng tiền chất lượng – yếu tố then chốt khi dòng vốn ngày càng nhạy cảm với rủi ro.

Kỷ luật tài chính trở thành lợi thế cạnh tranh

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp GELEX giữ được tín nhiệm là kỷ luật tài chính được duy trì nhất quán. VIS Rating ghi nhận khả năng sinh lời và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) của GELEX ở mức mạnh, tạo nền tảng cho các chỉ số an toàn tài chính ổn định. Tỷ lệ EBIT/Lãi vay đạt khoảng 4,5–5,0 lần, trong khi tỷ lệ CFO/Nợ vay duy trì ở mức 15–20%.

Trong bối cảnh thị trường vốn nhạy cảm với rủi ro thanh khoản, những chỉ số này mang ý nghĩa quan trọng. VIS Rating cho rằng dư địa nâng hạng tín nhiệm trong trung hạn của GELEX sẽ phụ thuộc vào việc duy trì biên EBITDA trên 20%, cải thiện thêm tỷ lệ CFO/Nợ vay và tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư thận trọng. Ngược lại, việc mở rộng đầu tư quá nhanh hoặc chậm trễ trong triển khai dự án có thể tạo áp lực lên dòng tiền – điều mà thị trường hiện nay đặc biệt lưu tâm.

Song song với kỷ luật tài chính, GELEX cũng đẩy mạnh chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế. Năm 2025, Tập đoàn phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 theo IFRS, được Deloitte Việt Nam kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần. So với báo cáo lập theo VAS, báo cáo IFRS phản ánh lợi nhuận cải thiện, vốn chủ sở hữu dày hơn và đòn bẩy tài chính giảm – những yếu tố giúp tăng mức độ minh bạch và khả năng tiếp cận vốn quốc tế.

Ở cấp độ quản trị, GELEX đã xây dựng Khung Quản trị rủi ro doanh nghiệp theo chuẩn ISO 31000:2018 và COSO ERM 2017 với sự tư vấn của EY. Cách tiếp cận quản trị dựa trên rủi ro, minh bạch thông tin và cân bằng giữa hiệu quả tài chính với tác động xã hội – môi trường đang dần trở thành một phần trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

Trong một thị trường vốn đang ưu tiên dòng tiền chất lượng và kỷ luật tài chính, câu chuyện của GELEX cho thấy một hướng đi rõ ràng: tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô hay tốc độ, mà được xây dựng trên nền tảng tài chính vững, quản trị chuẩn mực và khả năng tạo giá trị bền vững trong dài hạn.