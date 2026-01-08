Cổ đông Saigonship sắp nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 92,5%

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigonship, MCK: SGS, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2024.

Theo đó, Saigonship sẽ chi trả cổ tức gộp năm 2023 và năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 92,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 9.250 đồng. Trong đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 25% và 67,5% của năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức là ngày 15/1/2026. Thời gian thanh toán dự kiến 3/2/2026.

Với hơn 14,4 triệu cổ phiếu SGS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Saigonship sẽ phải chi khoảng gần 133,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/9/2025, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn- TNHH MTV (SAMCO) đang sở hữu gần 7,4 triệu cổ phiếu SGS (tỷ lệ sở hữu 51%), dự kiến sẽ thu về hơn 68 tỷ đồng tiền cổ tức từ Saigonship.

Ngoài ra, Công ty TNHH Dịch vụ Tiếp vận Toàn Cầu (GLS) cũng sở hữu gần 5,4 triệu cổ phiếu SGS (tỷ lệ 37,42%) cũng dự kiến sẽ thu về gần 50 tỷ đồng tiền cổ tức.

Theo tìm hiểu, Saigonship được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước - Công ty Vận tải biển Sài Gòn theo Quyết định số 6205/QĐ-UB ngày 9/12/2004 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Lĩnh vực kinh doanh chính gồm thương mại và dịch vụ; trụ sở hoạt động đặt tại số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hợp nhất gần 100,3 tỷ đồng, giảm 24,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 14,2 tỷ đồng, giảm 33%.

Tính đến hết quý III/2025, tổng tài sản của Saigonship tăng 3,5% so với đầu năm, lên mức hơn 362,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 214,4 tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 34 tỷ đồng, giảm 5,3% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 25,7 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 8,3 tỷ đồng.



