Imexpharm đồng hành Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025

09-01-2026 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Đồng hành Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025 tại Cần Thơ vào tháng 11/2025, nơi quy tụ hơn 1.000 bác sĩ chuyên ngành Hô hấp, Imexpharm tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ vì sức khỏe hô hấp cộng đồng.

Diễn đàn khoa học quy mô lớn của ngành Hô hấp Việt Nam

Trong bối cảnh các bệnh lý hô hấp ngày càng gia tăng và đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế, việc cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trở nên đặc biệt quan trọng. Trên tinh thần đó, Hội Phổi Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương và Chương trình Chống lao Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025 tại Cần Thơ vào tháng 11, với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 1.000 bác sĩ chuyên ngành hô hấp và các lĩnh vực liên quan tham dự.

Là sự kiện khoa học thường niên có uy tín, VILA 2025 tập trung vào các chuyên đề mang tính cập nhật và thực tiễn, phản ánh những vấn đề nổi bật trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý hô hấp hiện nay. Các báo cáo khoa học do chuyên gia đầu ngành trình bày đã cung cấp nhiều góc nhìn chuyên môn, góp phần làm rõ những thách thức đang đặt ra trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế.

Không chỉ đóng vai trò là diễn đàn học thuật, VILA 2025 còn là không gian kết nối cộng đồng y khoa chuyên ngành hô hấp trên phạm vi toàn quốc. Thông qua các phiên thảo luận và trao đổi chuyên môn, hội nghị tạo điều kiện để các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường hợp tác và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh một cách bền vững.

Imexpharm đồng hành Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025- Ảnh 1.

Một phiên bác sĩ chia sẻ tại Hội Nghị Khoa Học Bệnh Phổi Toàn Quốc lần thứ 11 tại Cần Thơ ngày tháng 11/2025. Ảnh: Imexpharm

Imexpharm đồng hành hoạt động khoa học và đào tạo y khoa

Tham gia Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025, Imexpharm tiếp tục hiện diện trong các hoạt động khoa học của ngành hô hấp. Việc đồng hành cùng Hội Phổi Việt Nam trong các hội nghị chuyên môn thường niên cho thấy sự gắn bó bền bỉ, cam kết lâu dài của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng điều trị trong lĩnh vực hô hấp.

Imexpharm đồng hành Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Đăng Nam (trái), trưởng phòng Marketing chụp hình với các nhân sự Imexpharm tại Hội Nghị Khoa Học Bệnh Phổi Toàn Quốc lần thứ 11 tại Cần Thơ tháng 11/2025. Ảnh: Imexpharm

Tại VILA 2025, Imexpharm không chỉ tham gia với vai trò tài trợ, mà còn trực tiếp triển khai các hoạt động giới thiệu giải pháp điều trị thông qua gian hàng trưng bày, tài liệu chuyên môn và các nội dung khoa học được chia sẻ tại hội nghị. Đây là dịp để doanh nghiệp trao đổi với đội ngũ bác sĩ về nhu cầu thực tiễn trong điều trị, đồng thời cập nhật các xu hướng mới trong thực hành lâm sàng.

Imexpharm đồng hành Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025- Ảnh 3.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Trong khuôn khổ sự kiện, Imexpharm giới thiệu danh mục các sản phẩm kháng sinh công nghệ cao được sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP, nổi bật là dòng sản phẩm chứa hoạt chất Colistin với nhiều dạng bào chế như bột đông khô pha tiêm và khí dung, góp phần hỗ trợ đội ngũ y khoa có thêm lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp đối với các nhiễm trùng bệnh viện.

Imexpharm đồng hành Hội nghị Khoa học Bệnh phổi Toàn quốc VILA 2025- Ảnh 4.

Một phần dây chuyền sản xuất thuốc gói tại nhà máy EU-GMP của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm

Thông qua việc tham gia VILA 2025, Imexpharm tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng cộng đồng y tế trong việc chia sẻ giải pháp, tiếp tục thực hiện sứ mệnh "cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho sức khỏe cộng đồng".

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
imexpharm

