Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 6,2ha đất, xây tổ hợp cao tầng 18.000 tỷ tại Hà Nội

Ngày 8/1/2026, CTCP Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) công bố thông tin về việc đã nhận được quyết định của UBND Thành phố Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 62.389m2 đất và kết hợp với gần 46m2 đất ở (do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng) để xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Khu đất này vốn là trụ sở của Cao su Sao Vàng (thuộc khu Cao - Xà - Lá).

Sau quyết định này, UBND TP Hà Nội yêu cầu Cao su Sao Vàng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội, Kho bạc Nhà nước khu vực I và các cơ quan liên quan để thực hiện thủ tục, đồng thời cập nhật hồ sơ địa chính tại Văn phòng đăng ký đất đai.



Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại 231 Nguyễn Trãi nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của quận Thanh Xuân (cũ), đồng thời thuộc danh mục 148 dự án thí điểm làm nhà thương mại theo Nghị quyết được HĐND TP Hà Nội thông qua hồi tháng 4/2025.

Đến tháng 9/2025, dự án được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư bao gồm ba đơn vị là CTCP Cao su Sao Vàng, CTCP Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty TNHH Sao Vàng – Hoành Sơn.



Theo các tài liệu công bố, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.500 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu nhóm nhà đầu tư khoảng 3.808 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý III/2025 đến năm 2031 và dân số dự kiến 5.900 người.

Cao su Sao Vàng là doanh nghiệp có tuổi đời lâu năm, từng thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem). Từ năm 2009, hoạt động của doanh nghiệp có xu hướng suy giảm về lợi nhuận. Đến năm 2019, Vinachem thoái 15% vốn, qua đó có các cổ đông mới, trong đó Tập đoàn Hoành Sơn trở thành cổ đông lớn của SRC.

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/12/2019, ông Phạm Hoành Sơn – Chủ tịch Tập đoàn Hoành Sơn được bầu vào HĐQT Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 28/12/2019, ông Sơn thay ông Lâm Thái Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT SRC và đảm nhiệm vị trí này đến hiện tại.



Tính đến 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hoành Sơn nắm 50,22% vốn tại SRC và đóng vai trò công ty mẹ, trong khi Vinachem vẫn sở hữu 36% vốn.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2025 công ty đạt 916 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm 86%. Nguyên nhân chính là trong cùng kỳ năm 2024 doanh nghiệp ghi nhận khoản thu nhập hơn 300 tỷ đồng từ chuyển nhượng quyền thuê đất và hạ tầng tại Khu công nghiệp Châu Sơn (Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình), khiến lợi nhuận năm nay sụt giảm mạnh khi không còn khoản thu đột biến.

