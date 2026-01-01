THACO huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8,5%/năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa chính thức công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu mã THC12501 với tổng giá trị huy động đạt 2.000 tỷ đồng. Thương vụ này được hoàn tất vào ngày 30/12/2025.

﻿Lô trái phiếu mang mã THC12501 vừa được Thaco phát hành có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, khối lượng 20.000 trái phiếu, tương ứng 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 30/12/2030, lãi suất 8,5%/năm, kèm tài sản bảo đảm và được một tổ chức đứng ra bảo lãnh phát hành.



Ghi nhận từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính từ năm 2019 đến nay, tổng giá trị trái phiếu mà Thaco đã huy động đạt 18.380 tỷ đồng, bao gồm cả lô THC12501.

Trong số này, hiện vẫn còn 11.980 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành trên hệ thống HNX, thuộc 3 lô gồm:



THC12501 (2.000 tỷ đồng, đáo hạn 2030)



TCOCH2328001 (8.680 tỷ đồng, đáo hạn 14/11/2028)



TCOCH2429001 (1.300 tỷ đồng, đáo hạn cuối 2029).

Trước đó, ngày 23/12/2025, CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO (THISO) – một doanh nghiệp thành viên của THACO – đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã STI12501 với 22.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 2.200 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn dự kiến vào 23/12/2028.



THISO được thành lập ngày 28/5/2021, hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, gồm các mảng chính: bán lẻ, bất động sản thương mại, logistics và dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng.﻿

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm được công bố tháng 12/2025, Thaco được mô tả là một tập đoàn đa ngành nắm quyền sở hữu trực tiếp hoặc chi phối tại các công ty con. Mảng ô tô chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu hợp nhất 5 năm gần đây, khoảng 70%. Các mảng còn lại bao gồm cơ khí – công nghiệp hỗ trợ (12%), nông nghiệp (4%), xây dựng – bất động sản (5%), thương mại dịch vụ (3%) và logistics (3%).﻿

Về mặt cơ cấu sở hữu, ngày 24/12, THACO tiến hành tăng vốn điều lệ từ 30.389 tỷ đồng lên hơn 40.500 tỷ đồng. Đợt tăng vốn này không làm thay đổi đáng kể tương quan quyền lực trong nội bộ tập đoàn: khối cổ đông tư nhân trong nước vẫn chiếm khoảng 73% vốn điều lệ, trong đó phần lớn thuộc về ông Trần Bá Dương và gia đình. 27% còn lại thuộc về 106 nhà đầu tư nước ngoài.



Trong nhóm nhà đầu tư ngoại, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C, Singapore) tiếp tục giữ vai trò cổ đông lớn nhất với 26,7% vốn điều lệ. Giá trị khoản đầu tư của JC&C tại THACO sau đợt tăng vốn ước tính tăng từ khoảng 8.127 tỷ đồng lên hơn 10.836 tỷ đồng, thể hiện quan điểm đồng hành lâu dài của tổ chức này với chiến lược phát triển của THACO. Bên cạnh đó, còn có các nhà đầu tư Hàn Quốc, chủ yếu là cá nhân, tham gia với tỷ lệ sở hữu nhỏ.



Đợt tăng vốn lần này được triển khai thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần mới.﻿

﻿Về mặt tài chính, tính đến 30/6/2025, nợ vay hợp nhất (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) của Thaco đạt 105.000 tỷ đồng, trong đó 60% là nợ ngắn hạn. Số nợ này tập trung phần lớn tại Thaco Auto, với tỷ lệ hơn 75% tổng nợ vay hợp nhất. Ở chiều ngược lại, nợ dài hạn chủ yếu nằm tại công ty mẹ (41%) và Thadico (34%).



Một điểm đáng chú ý khác là Thaco Agri – mảng nông nghiệp của tập đoàn hiện vay nội bộ 43.000 tỷ đồng từ công ty mẹ, tương đương 40% tổng dư nợ hợp nhất, trong khi việc vay ngân hàng gần như không đáng kể.

Giai đoạn 2025–2027, Thaco Agri dự định rót thêm hơn 20.000 tỷ đồng vào hệ thống trang trại 40.000 ha tại Việt Nam và Campuchia. Trong trường hợp dòng tiền kinh doanh không theo kịp nhu cầu trả nợ, Thaco Agri sẽ buộc phải tiếp tục vay thêm hoặc tái cấp vốn, gây áp lực thanh khoản lên công ty mẹ và Thaco Auto, bởi nguồn vốn của Thaco hiện chủ yếu đến từ khoản vay nội bộ của Thaco Auto (30.000 tỷ đồng).