Chưa đầy 1 tháng, tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ Trung Quốc "cập bến" Quảng Ninh, rót gần 1.600 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam. Đây là dự án có quy mô lớn, do Công ty TNHH Nature Health Development International – doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Winner Medical (Trung Quốc) làm chủ đầu tư.



Dự án được triển khai tại một phần ô đất 05.07 và 05.08, lô CN37, Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, với diện tích sử dụng đất khoảng 9,2ha. Mục tiêu dự án là sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu; thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Theo thiết kế, nhà máy có quy mô sản xuất lớn với công suất 5,6 triệu băng gạc y tế mỗi năm; 1,99 triệu sản phẩm vật liệu chăm sóc vết thương cao cấp mỗi năm; 6,49 triệu vật tư y tế phục vụ phẫu thuật mỗi năm. Tổng vốn đầu tư của dự án trên 60,5 triệu USD, tương đương gần 1.600 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 38 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; toàn bộ dự án dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 12/2027.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất vật tư y tế Winner Medical Việt Nam.

Trước đó, trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Thượng Hải, Tô Châu và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 15 - 18/12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Công ty TNHH Nature Health Development International và Công ty TNHH Khu công nghiệp Hải Hà Việt Nam đã ký kết hợp đồng nguyên tắc thuê đất để triển khai dự án.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi ký thỏa thuận nguyên tắc, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án. Điều này cho thấy sự quyết liệt, chủ động và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của chính quyền tỉnh trong công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt đối với các dự án công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Winner Medical thành lập năm 1991 tại Thâm Quyến. Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã vươn lên trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh thiết bị, vật tư y tế trong lĩnh vực vật tư y tế và sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cotton.

Hiện Winner Medical sở hữu hai thương hiệu chủ lực. Trong đó, Winner Medical tập trung chuyên sâu vào lĩnh vực vật tư, thiết bị y tế, với mạng lưới xuất khẩu phủ khắp hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. PurCotton – thương hiệu sản phẩm tiêu dùng làm từ 100% cotton – đã hiện diện tại hơn 70 triệu hộ gia đình trên toàn cầu, trở thành thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng bền vững.

Đến nay, Winner Medical vận hành hơn 50 công ty con, sử dụng trên 14.000 lao động và sở hữu chuỗi sản xuất khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.