Ngày 07/01/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đã chính thức công bố báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo đó, doanh nghiệp này đã phân phối thành công toàn bộ 30 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán với mức giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành đạt 1.257 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí phát hành khoảng 50 tỷ đồng, HPA thu ròng hơn 1.206 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh.

Chứng khoán Vietcap mua 39% lượng chào bán

Sức hút của đợt IPO lần này được thể hiện rõ qua khối lượng đăng ký mua từ phía các nhà đầu tư. Tính đến thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký, HPA ghi nhận tổng khối lượng đặt mua lên tới 35.739.000 cổ phiếu, vượt 19% so với tổng lượng chào bán. Do nhu cầu vượt cung, HPA đã thực hiện phân phối theo tỷ lệ quyền mua (pro rata) ở mức 83,941912%.

Đáng chú ý, kết thúc thời hạn nộp tiền, có 36.665 cổ phiếu mà nhà đầu tư đã đăng ký nhưng không nộp tiền mua và 673 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn. Theo Nghị quyết HĐQT số 01/2026/QĐ-HĐQT, toàn bộ số lượng 37.338 cổ phiếu "dư" này đã được phân phối lại cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) với cùng mức giá 41.900 đồng/cp.

Sau đợt phát hành, Vietcap cũng trở thành một cổ đông đáng chú ý của HPA với tỷ lệ sở hữu khoảng 4,14%, tương ứng 11,8 triệu cổ phiếu, chiếm 39,3% lượng chào bán

Cơ cấu cổ đông cô đặc: Hòa Phát nắm 85%, khối ngoại chỉ chiếm hơn 1%

Báo cáo kết quả chào bán cũng hé lộ cơ cấu cổ đông rất cô đặc của HPA sau IPO. Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vẫn là công ty mẹ chi nắm giữ hơn 242,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 84,999%.

Tổng số lượng cổ đông của HPA sau đợt chào bán là 965 cổ đông. Trong đó, khối ngoại (gồm 10 nhà đầu tư) chỉ nắm giữ tổng cộng hơn 3,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1,163%. Nhóm cổ đông nhỏ lẻ (nắm giữ dưới 5%) có 964 người, sở hữu khoảng 15% vốn điều lệ. Vốn điều lệ của HPA sau phát hành chính thức tăng lên 2.850 tỷ đồng.

Sức hấp dẫn từ cổ tức

Bên cạnh kết quả huy động vốn khả quan, điểm nhấn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư tài chính nằm ở chính sách cổ tức. Tại mức giá trúng IPO là 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Con số này bao gồm phần cổ tức còn lại của năm tài chính 2025 và khoản tạm ứng cho năm 2026. Nếu so sánh với mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện nay, mức sinh lời từ cổ tức tiền mặt của HPA khá hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở năm đầu tiên, ban lãnh đạo HPA cũng đưa ra định hướng chính sách cổ tức dài hạn cho giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, công ty dự kiến duy trì mức chi trả cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm. Tương ứng với mức giá IPO, tỷ suất cổ tức duy trì đều đặn khoảng 7,2%/năm.

Về định hướng kinh doanh dài hạn đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất trên diện rộng với các con số tham vọng. Công ty phấn đấu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên mốc 1 triệu tấn/năm, đồng thời gia tăng quy mô đàn heo thương phẩm lên 900.000 con/năm và đàn bò lên 73.000 con/năm. Doanh thu dự kiến vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng vào năm 2030.