Anh Lương Đăng Khoa Công ty Trí Đức cho rằng 18g là khung giờ tan ca lý tưởng, còn đi chơi hay về ngủ tùy vào sức hôm đó. “Ngủ đủ cũng là một loại hạnh phúc để tái tạo sức lao động”, anh nói. Với anh, OT là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Miễn hiệu quả và xứng đáng là được.