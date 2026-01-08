Buổi tối trong các văn phòng ở TP.HCM: VPBank sáng đèn nhiều hơn khách sạn, Viettel vẫn nhộn nhịp sau 20h, nhân viên CJ về đúng giờ
Khi nhiều khu phố đã lên đèn nghỉ ngơi, trung tâm TP.HCM mới bước vào “ca làm thứ hai”. Có người vẫn ngồi trước màn hình máy tính đến khuya, có người rời văn phòng để hòa vào những con phố không ngủ. Buổi tối trở thành lát cắt rõ nhất cho thấy cách nhân viên các doanh nghiệp tự cân bằng giữa áp lực và hưởng thụ.
Sau 18h, trung tâm TP.HCM vẫn sáng rực ánh đèn. Những tuyến đường tập trung trụ sở doanh nghiệp lớn chưa hề “ngủ”. Khi phần lớn thành phố chậm lại, khu vực này mới bắt đầu nhịp sống thứ hai.
Tại trụ sở ngân hàng
Vietcombank, nhiều tầng văn phòng vẫn sáng sau 18h30. Bên trong, một số nhân viên tiếp tục ngồi làm việc, dù không còn đông như ban ngày.
Qua lớp kính, bóng dáng nhân viên hiện lên lặng lẽ giữa văn phòng rộng. Không còn tiếng họp, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính. Một người chia sẻ sẵn sàng tăng ca nếu được ghi nhận xứng đáng.
Cảnh tương tự diễn ra lúc 19h ở trụ sở
VPBank. Đáng chú ý, số phòng sáng đèn còn nhiều hơn khách sạn Lotte bên cạnh.
Đến 20h, trụ sở Viettel Complex vẫn có quá nửa số phòng sáng đèn với rất nhiều “con ong chăm chỉ” đang làm việc.
Trái ngược với các toà nhà trên, cao ốc văn phòng CJ Tower đã gần như tối hẳn. Nhân viên rời đi đúng giờ, trả lại sự yên tĩnh cho khu phố.
Rời khu văn phòng, không khí thay đổi rõ rệt ở phố Bùi Viện. Âm nhạc lớn, ánh đèn rực và dòng người đông kín. Nhiều gương mặt vừa rời khỏi văn phòng xuất hiện ở đây. Buổi tối của họ bắt đầu theo cách hoàn toàn khác.
Chị Trần Hải Lam nhân viên công ty Sam Communications cho biết đi chơi buổi tối vừa là hưởng thụ, vừa là cách “tự cứu mình” khỏi stress. “Thu nhập cao chưa chắc buổi tối đã nhàn, vì trách nhiệm cũng nhiều hơn”, chị nói. Với đặc thù agency, công việc gần như theo về nhà. Ra ngoài giúp chị ngắt nhịp để không mang deadline lên giường ngủ.
Tại chung cư 42 Nguyễn Huệ, nhiều nhân viên công ty lớn chọn ngồi cà phê buổi tối. Không quá ồn ào, họ trò chuyện nhẹ nhàng hoặc chỉ ngồi nhìn phố đi bộ bên dưới. Một khoảng chậm giữa trung tâm sôi động. Buổi tối không cần phải quá náo nhiệt.
Bờ sông Bạch Đằng là lựa chọn khác của dân công sở. Sau giờ làm, nhiều người đi bộ, ngồi hóng gió hoặc uống nước ven sông. Có người thừa nhận dù đã rời văn phòng nhưng đầu óc vẫn chưa ngắt khỏi công việc. Buổi tối đôi khi chỉ là đổi không gian.
Anh Lương Đăng Khoa Công ty Trí Đức cho rằng 18g là khung giờ tan ca lý tưởng, còn đi chơi hay về ngủ tùy vào sức hôm đó. “Ngủ đủ cũng là một loại hạnh phúc để tái tạo sức lao động”, anh nói. Với anh, OT là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Miễn hiệu quả và xứng đáng là được.
Cùng một thành phố về đêm: nơi cao ốc vẫn còn sáng đèn, nơi khu vui chơi vẫn đông người. Mỗi người chọn cách “dùng” buổi tối theo nhịp riêng. Không có đúng hay sai chỉ là lựa chọn phù hợp với nhu cầu, năng lượng và cuộc sống của từng người.
Làm việc muộn để thăng tiến hay nghỉ ngơi để giữ sức? Đi chơi để xả stress hay về nhà ngủ sớm? Buổi tối trở thành tấm gương phản chiếu cách người đi làm đối diện với chính mình.
Về khuya, đèn văn phòng thưa dần, phố xá cũng bớt ồn ào. Nhưng trung tâm TP.HCM vẫn còn những người đang làm việc hoặc vừa trở về sau một tối dài. Buổi tối không chỉ là khoảng thời gian. Nó là lựa chọn sống của nhân viên các doanh nghiệp.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
