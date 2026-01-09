Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hải quan thanh lý hàng nghìn chiếc iPhone là tang vật vi phạm hành chính, giá trung bình 800.000 đồng/chiếc

09-01-2026 - 09:23 AM | Doanh nghiệp

Đây được đánh giá là mức giá khá rẻ cho một chiếc smartphone.

Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan vừa chính thức thông báo về việc tổ chức bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đây là số tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu và được bán theo hình thức niêm yết giá. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đưa ra mức giá niêm yết cho hàng nghìn chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng với đơn giá trung bình mỗi máy chỉ từ vài trăm nghìn đồng.

Theo hồ sơ công bố, lô hàng thứ nhất mang mã NY02-ĐTCBL-2026 bao gồm 2.360 chiếc điện thoại di động loại iPhone, OPPO và HONOR đã qua sử dụng. Tổng giá trị của lô hàng này được niêm yết là 1.362.531.800 đồng. Như vậy, nếu tính bình quân trên số lượng thiết bị, mỗi chiếc điện thoại trong lô hàng này có giá khoảng 577.344 đồng.

Song song đó, cơ quan hải quan cũng thông báo về lô hàng thứ hai mang mã NY01-ĐTCBL-2026 gồm 2.540 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng với tổng giá bán là 2.034.949.100 đồng. Tính trung bình, mỗi chiếc iPhone trong lô hàng này có giá khoảng 801.161 đồng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh hình thức bán là nguyên lô cho mỗi gói tài sản, không bán riêng lẻ từng máy và người mua phải thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Về quy trình đăng ký, người có nhu cầu mua tài sản có thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 07/01/2026 để làm thủ tục. Địa điểm đăng ký trực tiếp tại Chi cục Điều tra chống buôn lậu, tầng 16, trụ sở Cục Hải quan, số 09 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Trước đó, vào ngày 09/01/2026, các tổ chức và cá nhân quan tâm có thể xem tài sản trực tiếp tại Trụ sở Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4.

Hồ sơ đăng ký bao gồm đơn đề nghị xem tài sản, đơn xin đăng ký mua tài sản kèm theo bản sao công chứng Căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Điều tra chống buôn lậu sẽ phát phiếu đăng ký mua tài sản cho người tham gia. Mỗi tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chỉ được phát tối đa 02 phiếu.

Do bán theo hình thức niêm yết giá, trong trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua, cơ quan hải quan sẽ tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản. Buổi bốc thăm dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 15/01/2026 tại Trụ sở Cục Hải quan. Người tham gia bốc thăm cần mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và phiếu đăng ký mua tài sản. Những trường hợp vắng mặt đúng thời gian quy định sẽ không được tham gia mua tài sản.

Cơ quan hải quan cũng lưu ý rõ người được quyền mua tài sản phải tự chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp hàng hóa. Đồng thời, người mua cũng có trách nhiệm tự thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật trước khi đưa số hàng hóa này lưu thông trở lại trên thị trường.


Theo Thúy Hạnh

An ninh tiền tệ

