Mỗi nhân viên mang về gần hơn 900 triệu doanh thu/tháng, Đạm Phú Mỹ (DPM) toan tính gì cho năm 2026?

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2026. Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý trong nghị quyết lần này là năng suất lao động.

Cụ thể, kế hoạch tổng doanh thu của Công ty mẹ được xác định là 15.295 tỷ đồng. Tương ứng với quy mô này, DPM đặt kế hoạch năng suất lao động bình quân tính theo doanh thu đạt mức 917 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả sử dụng nhân sự của doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh tới.

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất, doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. Các con số này ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với ước thực hiện của năm trước.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động khác như tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) dự kiến lần lượt đạt 6,1% và 3,9%.

Về cơ cấu sản lượng, Urê Phú Mỹ quy đổi có kế hoạch sản xuất 902,7 nghìn tấn. Sản lượng NPK Phú Mỹ và UFC 85 dự kiến lần lượt là 180 nghìn tấn và 10 nghìn tấn. Ở khâu tiêu thụ, tổng sản lượng kinh doanh Urê và các sản phẩm gốc Urê là 833 nghìn tấn; phân bón thương mại 310 nghìn tấn và hóa chất thương mại 29,6 nghìn tấn. Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm của công ty ghi nhận thêm sản phẩm DAP Phú Mỹ.

Đối với hoạt động đầu tư, tổng nhu cầu vốn cho năm 2026 là 1.163,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm 582,6 tỷ đồng; mua sắm tài sản, trang thiết bị là 371,7 tỷ đồng và 210 tỷ đồng dành cho đầu tư tài chính. Theo nghị quyết, 100% nhu cầu vốn đầu tư này được cân đối từ nguồn vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp không có kế hoạch sử dụng vốn vay.

Về cấu trúc tài chính, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu được duy trì ở mức 0,55 lần. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho năm 2026 là 12% trên vốn điều lệ, tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu. Riêng năm 2025, do kết quả lợi nhuận sau thuế thực tế cao hơn kế hoạch, mức cổ tức chi trả có khả năng được điều chỉnh tăng so với con số 12% đã đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu DPM đang giao dịch quanh vùng giá 23.500 đồng/cổ phiếu. Tính theo mức giá này và kế hoạch cổ tức 1.200 đồng, tỷ suất lợi tức (dividend yield) dự kiến khoảng 5,1%.