Danh sách các siêu thị ngưng bày bán sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long

Sau thông tin cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty Đồ hộp Hạ Long, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Hà Nội và TP.HCM đã đồng loạt có động thái ngưng bày bán, thu hồi sản phẩm liên quan. Vụ việc không chỉ khiến thị trường bán lẻ chấn động mà còn tạo ra làn sóng hoang mang, phản ứng gay gắt từ phía người tiêu dùng.

Cụ thể, báo VnExpress ghi nhận tại TP.HCM, nhiều siêu thị lớn đã nhanh chóng gỡ các sản phẩm của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) khỏi quầy hàng. Có thể tới như các điểm bán thuộc hệ thống GO! và Tops Market, nhân viên siêu thị tiến hành rà soát danh mục, kiểm kê tồn kho và chủ động đưa các mặt hàng liên quan về khu vực lưu trữ, chờ hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long từng rất phổ biến ở loạt siêu thị lớn

Đại diện Central Retail Việt Nam – đơn vị sở hữu chuỗi GO! và Tops Market – xác nhận đã tạm ngưng bày bán toàn bộ các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống, trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng .

các chuỗi bán lẻ lớn khác cũng có động thái tương tự. MM Mega Market Việt Nam, Saigon Co.op và WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart) đều xác nhận đã thu hồi các sản phẩm liên quan, đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc. Riêng WinCommerce cho biết đã yêu cầu phía Đồ hộp Hạ Long làm rõ, giải trình cụ thể về nguồn gốc nguyên liệu và quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm .

Trên các kênh bán hàng trực tuyến, một số sàn thương mại điện tử cũng tạm thời gỡ sản phẩm của doanh nghiệp này khỏi gian hàng, nhằm hạn chế rủi ro và chờ kết luận chính thức từ phía chức năng.

Phản ứng của người tiêu dùng

Thông tin phát hiện 130 tấn thịt lợn bệnh trong kho của Công ty Đồ hộp Hạ Long nhanh chóng lan rộng, kéo theo làng sóng phản ứng mạnh mẽ từ người tiêu dùng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng, thậm chí phẫn nộ, bởi Đồ hộp Hạ Long là thương hiệu lâu năm, gắn bó với bữa ăn của nhiều gia đình Việt.

Trên các diễn đàn và fanpage liên quan, không ít người để lại bình luận cho rằng “khó có thể chấp nhận” và kêu gọi tẩy chay sản phẩm cho tới khi vụ việc được làm rõ, theo phản ánh của Zing News và Báo Mới.

Một số người tiêu dùng cho biết họ từng thường xuyên mua pate, xúc xích và đồ hộp của thương hiệu này cho gia đình, đặc biệt là cho trẻ nhỏ, nên khi đọc thông tin đã cảm thấy lo lắng, bất an. Trên Dân Trí, nhiều độc giả cũng tỏ ra khách quan hơn, chia sẻ rằng họ quyết định tạm thời ngưng sử dụng đồ hộp, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trước khi quay lại mua sắm.

Người tiêu dùng phản ứng mạnh trước thông tin liên quan tới các sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long mới đây

Theo cập nhật mới nhất, trong gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Đồ hộp Hạ Long, có khoảng 2 tấn pate thành phẩm. Chúng đã được tiêu hủy hoàn toàn theo đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và lây lan mầm bệnh ra môi trường.

Phía doanh nghiệp cho biết các đối tượng bị khởi tố trong vụ án không phải là cán bộ, nhân viên của công ty, mà là các bên liên quan trong khâu cung ứng nguyên liệu. Đồng thời, Halong Canfoco khẳng định đã rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát đầu vào, tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định .

Trong khi chờ kết luận cuối cùng, động thái ngưng bày bán của hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn được xem là biện pháp phòng ngừa cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.