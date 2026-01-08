G-Group và Ninety Eight bắt tay thành lập công ty tài sản số, hợp tác chiến lược với Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới

Thành lập Công ty cổ phần Tài sản số G98

Ngày 8/1/2026 - G-Group và hệ sinh thái blockchain Ninety Eight chính thức công bố thành lập Công ty cổ phần Tài sản số G98. Liên doanh này được định hướng trở thành đầu mối nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain vào các sản phẩm, nền tảng số hiện hữu của hai tập đoàn.

Cũng tại sự kiện, thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa G98 và Tether - đối tác quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực blockchain, đã được ký kết.

Ông Hà Trung Kiên - Phó Chủ tịch G-Group﻿ cho biết tại sự kiện rằng G-Group xác định tài sản số và blockchain đang mở ra không chỉ là xu hướng mà là một phần của kỷ nguyên kinh tế số.

"﻿Chúng tôi ý thức rõ những thách thức trong lĩnh vực mới, chính vì vậy chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và đặc biệt là đồng hành cùng những đối tác chung tầm nhìn như Ninety Eight và Tether." - Ông Kiên cho biết.

G-Group là tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực tại Việt Nam, tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi: công nghiệp an ninh, chuyển đổi số, tài chính công nghệ và truyền thông đa phương tiện. Hệ sinh thái G-Group bao gồm 8 công ty thành viên cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự.

Còn ﻿Ninety Eight là hệ sinh thái blockchain toàn cầu, phát triển các sản phẩm và giải pháp Web3. Hệ sinh thái Ninety Eight bao gồm các nền tảng ví, hạ tầng blockchain, sản phẩm DeFi và các giải pháp hỗ trợ người dùng tiếp cận tài sản số một cách thuận tiện và an toàn.

G98 được thành lập trên cơ sở hợp nhất thế mạnh chiến lược giữa G-Group, đơn vị có kinh nghiệm vận hành hạ tầng quy mô lớn cùng mạng lưới sản phẩm tài chính và an ninh mạng tại Việt Nam, cùng Ninety Eight với năng lực kỹ thuật chuyên sâu và tư duy phát triển sản phẩm Web3 và mạng lưới đối tác trong ngành blockchain toàn cầu.

Với định hướng trở thành pháp nhân thống nhất triển khai các hoạt động blockchain tại thị trường Việt Nam, liên doanh G98 tập trung tối ưu hóa nguồn lực thông dựa trên 4 trụ cột chiến lược then chốt. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ blockchain vững chắc và an toàn làm nền tảng cho mọi hoạt động vận hành quy mô lớn.

Song song đó, đơn vị tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm tài sản số chuyên nghiệp, đề cao tính minh bạch và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các khung pháp lý sở tại nhằm tạo ra các công cụ tài chính số tin cậy cho người dùng. Không chỉ dừng lại ở phát triển công cụ, G98 còn đóng vai trò là đơn vị cung ứng các dịch vụ và giải pháp blockchain toàn diện, từ lưu ký, giám sát đến tích hợp công nghệ vào hệ sinh thái doanh nghiệp hiện hữu nhằm tối ưu hiệu suất và mở rộng giá trị kinh doanh.

Đồng thời, Liên doanh G98 nỗ lực để kiến tạo một cộng đồng và thị trường blockchain bền vững thông qua các hoạt động kết nối đối tác quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức thị trường và khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị tài sản số toàn cầu.

Ứng dụng blockchain vào sản phẩm hiện hữu

G98 định vị mình là đơn vị ứng dụng công nghệ, tập trung tích hợp blockchain vào các sản phẩm và nền tảng số đang vận hành.

Thông qua G98, các giải pháp blockchain được nghiên cứu và triển khai nhằm gia tăng tính minh bạch và khả năng truy vết dữ liệu trên các nền tảng số, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và khả năng kết nối giữa các hệ thống.

Song song với hoạt động phát triển công nghệ, G98 cũng chú trọng công tác truyền thông và phổ cập kiến thức blockchain thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo và sự kiện chuyên ngành.

Tại sự kiện, một điểm nhấn quan trọng khác là việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa G98 và Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đứng sau USDT – đồng tiền số ổn định được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Thỏa thuận này tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm công nghệ, tiêu chuẩn vận hành và các thông lệ quốc tế, qua đó hỗ trợ G98 trong quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp blockchain tại Việt Nam.

Việc hợp tác với một đối tác quốc tế có quy mô toàn cầu được xem là bước đi quan trọng, giúp G98 tiếp cận các chuẩn mực công nghệ tiên tiến, đồng thời tăng cường khả năng kết nối của các sản phẩm số trong nước với hệ sinh thái blockchain toàn cầu.

Ông Lê Thanh – Tổng Giám đốc G98 chia sẻ: “Sự ra đời của G98 thể hiện cam kết lâu dài của G-Group và Ninety Eight trong việc đưa blockchain trở thành một phần của hạ tầng công nghệ số tại Việt Nam. Chúng tôi nhìn nhận blockchain không phải là một xu hướng ngắn hạn, mà là nền tảng công nghệ có thể tạo ra giá trị bền vững khi được ứng dụng đúng cách, gắn với các sản phẩm và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.”