Masterise lập công ty hàng không vốn siêu khủng 29.300 tỷ đồng, sẵn sàng làm sân bay Gia Bình

08-01-2026 - 15:04 PM | Doanh nghiệp

Động thái diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này được Quốc hội giao làm chủ đầu tư sân bay Gia Bình – dự án không sử dụng ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng.

Tháng 8/2025, CTCP Tập đoàn Masterise (Masterise Group) đã tham gia vào lĩnh vực hạ tầng – hàng không khi thành lập Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise hoạt động trong 61 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Masterise Group gần đây đã được giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình. Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư khoảng 146.236 tỷ đồng, còn giai đoạn 2 là 55.142 tỷ đồng.


Phương án triển khai không sử dụng ngân sách Nhà nước trực tiếp, toàn bộ vốn đến từ nguồn lực của nhà đầu tư gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Theo thiết kế, giai đoạn 1 (đến năm 2030), sân bay đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn 2 (đến năm 2050) nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án nằm trong nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax.

Để chuẩn bị cho chiến lược hạ tầng quy mô lớn, hồi tháng 8/2025, Masterise đã nâng vốn điều lệ từ 6.727 tỷ đồng lên hơn 35.200 tỷ đồng, đồng thời xây dựng phương án huy động vốn lên tới 85% tổng mức đầu tư của dự án sân bay Gia Bình.

Masterise Group vốn được biết đến là nhà phát triển bất động sản cao cấp với hệ sinh thái dự án tại Đông Nam Á. Nhiều dự án như Grand Marina, Saigon; The Global City; Masteri West Heights; Masteri Rivera Danang hay The Centric Hải Phòng đều hướng tới tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, pháp lý và tiến độ.

Quốc hội chốt chủ trương Masterise Group làm "siêu" sân bay Gia Bình 196.000 tỷ đồng, lộ diện những phối cảnh đầu tiên

Phụng Tiên

