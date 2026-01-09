Robot VinMotion đấm bốc tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới

Robot Motion 2 tại CES 2026

Tại CES 2026, màn trình diễn của robot hình người Motion 2 đã thu hút sự chú ý của giới chuyên môn không phải bởi yếu tố giải trí, mà ở những cải tiến kỹ thuật cốt lõi hướng tới khả năng thương mại hóa.

Khác với phiên bản tiền nhiệm, Motion 2 được VinMotion phát triển dựa trên bộ tiêu chuẩn kỹ thuật "3S" (Self-standing, Self-charging, Stable), giải quyết bài toán khó nhất của robot hình người hiện nay: tính ổn định và khả năng hoạt động độc lập.

Từ vi xử lý chuyên dụng đến cơ chế tự cân bằng

Nền tảng vi xử lý Dragonwing IQ10 của Qualcomm, dòng chip được thiết kế riêng cho robot hình người và các tác vụ "Physical AI" (Trí tuệ nhân tạo vật lý).

Trái tim của Motion 2 là nền tảng vi xử lý Dragonwing IQ10 của Qualcomm, dòng chip được thiết kế riêng cho robot hình người và các tác vụ "Physical AI" (Trí tuệ nhân tạo vật lý). Việc tích hợp dòng chip này cho phép robot xử lý các mô hình AI tạo sinh ngay tại biên (on-device), giúp Motion 2 có khả năng suy luận, lập kế hoạch chuyển động và thích ứng với môi trường thay đổi theo thời gian thực mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối đám mây.

Ảnh: Vinmotion

Về mặt cơ khí, điểm cải tiến đáng chú ý nhất là khả năng kiểm soát trọng tâm và lực tác động. Tại triển lãm, robot đã thực hiện nâng vật nặng 40kg và thực hiện các động tác đấm bốc với lực mạnh nhưng vẫn giữ được thăng bằng tuyệt đối. Hệ thống truyền động mới giúp loại bỏ các dây điện "lộ thiên" từng thấy ở thế hệ Motion 1, mang lại thiết kế gọn gàng và an toàn hơn cho môi trường công nghiệp.

Đặc biệt, Motion 2 đáp ứng tiêu chuẩn vận hành 24/7 nhờ cơ chế tự sạc (self-charging). Robot có khả năng tự nhận biết mức năng lượng thấp và tìm về trạm sạc mà không cần sự can thiệp của con người. Tính năng "Self-standing up" (tự đứng dậy) cũng được hoàn thiện, đảm bảo robot có thể tự phục hồi trạng thái hoạt động nếu gặp sự cố va chạm hoặc ngã, yếu tố sống còn đối với các dây chuyền sản xuất tự động hóa.

Tiềm năng ứng dụng: Lấp đầy khoảng trống lao động công nghiệp

Sự chuyển dịch từ các màn trình diễn giao tiếp đơn thuần sang khả năng vận động nặng cho thấy VinMotion đang định vị sản phẩm này cho phân khúc công nghiệp (Industrial Humanoid). Với khả năng nâng vật nặng và hoạt động liên tục, Motion 2 được đánh giá phù hợp để thay thế con người trong các môi trường độc hại, các tác vụ lặp lại có tính rủi ro cao hoặc vận chuyển logistic trong nhà máy.

Ảnh: Vinmotion

Theo lộ trình, các robot này sẽ được "thử lửa" ngay tại các nhà máy VinFast, đảm nhận các khâu kiểm tra chất lượng (QC) và vận chuyển linh kiện. Việc ứng dụng thành công tại đây sẽ là "giấy chứng nhận" quan trọng để VinMotion mở rộng cung cấp giải pháp cho các đơn vị sản xuất khác trong và ngoài nước. Về dài hạn, công ty hướng tới các ứng dụng dịch vụ như y tế, giáo dục và hỗ trợ gia đình khi chi phí sản xuất được tối ưu hóa.

VinMotion được thành lập tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, là đơn vị thành viên của Vingroup chuyên trách về nghiên cứu và phát triển người máy. Công ty hoạt động với cơ cấu sở hữu tập trung, trong đó Vingroup nắm 51% và gia đình Chủ tịch Phạm Nhật Vượng nắm giữ phần còn lại.

Sự ra đời của VinMotion và dòng sản phẩm Motion 2 thể hiện tham vọng làm chủ trọn vẹn chuỗi giá trị công nghệ, từ thiết kế phần cứng, gia công cơ khí chính xác đến phát triển thuật toán điều khiển.