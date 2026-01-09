Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chốt tên tổng thầu thi công tuyến metro 72.000 tỷ đồng tại Hà Nội: 4 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia, Vinaconex vắng mặt

Giá trị chỉ định thầu hơn 60.407 tỷ đồng, thấp hơn mức 64.495 tỷ đồng được phê duyệt cho gói thầu trước đó. Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 60 tháng, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước tháng 12/2030.

Theo Báo Đấu thầu, gói thầu EPC (thiết kế, cung cấp vật tư – thiết bị và xây lắp công trình) thuộc Dự án thành phần 2 của tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) tại Hà Nội đã được chỉ định nhà thầu triển khai.

Liên danh thực hiện gồm Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Công ty TNHH Viện Nghiên cứu và Thiết kế Công trình Đô thị Thâm Quyến (Trung Quốc), Công ty TNHH Tập đoàn Giao dịch Vật liệu Xây dựng Thâm Quyến (Trung Quốc) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Quốc tế Tàu điện ngầm Thâm Quyến (Trung Quốc).

Giá trị chỉ định thầu hơn 60.407 tỷ đồng, thấp hơn mức 64.495 tỷ đồng được phê duyệt cho gói thầu trước đó. Thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài 60 tháng, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành trước tháng 12/2030.

Trong cam kết hợp đồng, tổng thầu cho biết sẽ chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho phía Việt Nam, từng bước hỗ trợ làm chủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì hệ thống đường sắt đô thị.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 chính thức khởi công ngày 19/12/2025. Tuyến có chiều dài 39,5 km, gồm 6,5 km đi ngầm, 5,2 km trên cao và 27,8 km đi trên mặt đất, với tổng cộng 20 nhà ga. Tổng mức đầu tư hơn 72.300 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực đường Văn Cao giao Hoàng Hoa Thám, điểm cuối tại ga S20 (thuộc địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân). Phần đi ngầm tập trung bên trong Vành đai 3; khi nhập vào trục Đại lộ Thăng Long, tuyến chuyển sang đi nổi và trên cao.

Trước khi được phê duyệt triển khai, dự án từng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2024, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) và Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – VCG) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt số 5. Tuy nhiên, trong danh sách liên danh được chỉ định thực hiện gói thầu EPC lần này, Vinaconex không xuất hiện.

