Viettel lãi 56.800 tỷ đồng năm 2025, đặt mục tiêuđến 2030 là trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu

09-01-2026 - 14:01 PM

Doanh thu hợp nhất của Viettel năm 2025 đạt 220.400 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam. Lợi nhuận trước thuế đạt 56.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng.

Sáng 9/1 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Hội nghị quân chính, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ở các thị trường nước ngoài, doanh thu của Viettel tăng trưởng 23,9%, là mức tăng cao nhất trong 9 năm qua. Đến nay, trong 10 nước đầu tư nước ngoài thì có 7 nước, Viettel giữ vị trí là nhà mạng lớn nhất (tại Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti, Mozambique).

Tập đoàn Viettel đạt được tăng trưởng cao nhờ có sự bứt phá trong tất cả các trụ cột kinh doanh, nghiên cứu, sản xuất, đặc biệt gắn chặt với các định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57 do Bộ Chính trị đề ra.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh: “Nhìn lại năm 2025, trong dịp đại lễ A80 khách hàng Viettel đã có nhiều chia sẻ, thấu hiểu và tin tưởng rằng Viettel đang dùng chính nguồn lực, đóng góp của nhân dân để đầu tư vào nghiên cứu và sản xuất, tạo ra giá trị cho đất nước và xã hội và làm cho những sản phẩm của người Việt được biết đến rộng rãi hơn. Năm 2026 được nhìn nhận như một năm khai mở kỷ nguyên vươn mình, chuyển từ hoạch định tư duy, thể chế, định hướng sang tổ chức thực hiện. Vì thế, với Viettel, chiến lược đến 2030 trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu đã rõ, chúng tôi chọn phương châm năm 2026 tập trung vào hành động, cụ thể là Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn. Hiệu quả phải thấy được ở khách hàng, ở xã hội, ở đất nước, đó là những động lực để Viettel tiếp tục phát triển một cách bền vững”.

