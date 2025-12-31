Viettel, FPT, CMC, VNPT, Sovico nhận nhiệm vụ quốc gia

Ngày 30/12, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia đã diễn ra Lễ khai mạc diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, với chủ đề “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt" do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Một trong những nội dung nổi bật của diễn đàn Make in Viet Nam 2025 là hoạt động vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho mục tiêu làm chủ công nghệ, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.

Năm 2025, bức tranh công nghệ Việt Nam cho thấy sự phát triển đồng bộ ở cả hạ tầng – nền tảng, phần mềm – dịch vụ và các công nghệ mới nổi, phản ánh rõ nét quá trình chuyển dịch từ “gia công” sang “sáng tạo và làm chủ”.



Ở lĩnh vực hạ tầng và công nghệ lõi, Tập đoàn Viettel ghi dấu ấn khi hoàn thành các chỉ tiêu mạng 5G Advanced, tạo nền tảng tiến tới 6G trong tương lai.

Song song đó, Viettel đã phát triển thành công mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt với quy mô 32 tỷ tham số, góp phần hình thành năng lực AI nền tảng do người Việt làm chủ.

Trong khi đó, Tập đoàn CMC hoàn thiện hệ sinh thái CMC Cloud với các dịch vụ lõi đạt mức tương đương các nhà cung cấp hyperscaler quốc tế, đồng thời huấn luyện mô hình LLM 72 tỷ tham số và đưa vào thí điểm trợ lý ảo pháp luật với khoảng 3.000 người dùng.

Cùng hướng đi này, VNPT đã đưa các nền tảng GenAI vào ứng dụng thực tế tại 30 đơn vị hành chính và 60 xã, phường, đồng thời triển khai Trung tâm điều hành thông minh VNPT IoC tại 18/34 tỉnh, thành phố và nhiều bộ, ngành.



Ở mảng phần mềm và dịch vụ số, FPT tiếp tục khẳng định vị thế khi doanh thu từ thị trường nước ngoài vượt mốc 35.000 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ, song song với việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực chiến lược như AI và bán dẫn.

MISA cũng ghi nhận bước tiến lớn khi tích hợp thành công các AI Agent cho hơn 170.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 52.000 cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, các công nghệ mới như blockchain có sự bứt phá rõ nét, thể hiện qua việc Sovico thành lập Viện AI và Blockchain Galaxy, hay One Matrix triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc tích hợp trực tiếp trên nền tảng định danh số VNeID.



Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, tại diễn đàn, theo tinh thần “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt”, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã chính thức nhận những nhiệm vụ quốc gia cho giai đoạn 2026, chủ động đảm đương các bài toán lớn và làm chủ những công nghệ chiến lược.

Trong lĩnh vực bán dẫn và thiết bị phần cứng, Viettel cam kết làm chủ thiết kế và sản xuất hơn 5.000 chip chuyên dụng thu phát, đồng thời chế tạo các dòng UAV đa năng tầm xa với khả năng bay liên tục 12 giờ, cự ly 300 km, trần bay 7 km và tải trọng lên tới 400 kg. VNPT cũng đặt mục tiêu làm chủ công nghệ lõi của các sản phẩm AI tại biên (Edge AI), hoàn thiện quy trình sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 1.000 AI Laptop.



Ở mảng ứng dụng AI phục vụ đời sống và quản lý nhà nước, FPT hướng tới phát triển trợ lý ảo chăm sóc sức khỏe Long Châu, hỗ trợ trên 10 triệu lượt người dân hỏi đáp, đồng thời triển khai trợ lý ảo cho khoảng 100.000 công chức.

CMC tập trung xây dựng nền tảng y tế số dùng chung dựa trên AI, trong khi MISA cam kết cung cấp nền tảng nhân sự AI Agent vận hành 24/7 cho 30.000 doanh nghiệp.



Với blockchain và bản sao số, Sovico đặt mục tiêu ứng dụng AI và Digital Twin vào tối ưu vận hành hệ thống metro, giảm sự cố thiết bị và gia tăng hiệu quả khai thác. One Matrix nhận nhiệm vụ tích hợp blockchain vào các hệ thống truy xuất nguồn gốc và hệ thống tư pháp, phục vụ quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền số.

Cùng hướng tiếp cận này, Sotatek tập trung triển khai các giải pháp blockchain truy xuất nguồn gốc cho 50 doanh nghiệp và 500 hợp tác xã, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 tấn nông sản đưa vào chuỗi giá trị minh bạch.﻿

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

﻿Để định hướng rõ hơn con đường phía trước, xác lập những tư duy chiến lược, mục tiêu trọng tâm và hành động cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam giai đoạn tới, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu về định hướng, tư tưởng cốt lõi về Make in Viet Nam giai đoạn 2026-2030.

"Quốc gia nào làm chủ công nghệ lõi, nắm giữ công nghệ chiến lược, định hình tiêu chuẩn và hệ sinh thái, thì quốc gia đó dẫn dắt. Làm sản phẩm thôi chưa đủ, phải làm ra công nghệ", Bộ trưởng nhấn mạnh.﻿

Tư duy dẫn dắt không chỉ bắt đầu tư công nghệ mà từ quản trị đô thị thông minh, y tế số, giáo dục số, năng lượng sạch, AI, an toàn an ninh số... Theo ông, khi Việt Nam có bài toán thật, có quyết tâm chính trị cao, Việt Nam có khả năng dẫn dắt. Sản phẩm dẫn dắt không phải là làm thật nhiều ứng dụng rời rạc mà làm các nền tảng cốt lõi: Công nghiệp số, AI, bán dẫn, dẫn dắt hệ sinh thái.

Bộ trưởng khẳng định doanh nghiệp công nghệ là lực lượng sản xuất chiến lược của nền kinh tế. Chính phủ sẽ thúc đẩy hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược, quy mô lớn, có năng lực R&D mạnh, năng lực sản xuất, cung ứng mạnh, năng lực đi ra toàn cầu mạnh; đủ sức làm trụ cột cho những nền tảng số trọng yếu và cạnh tranh quốc tế.