Theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) về triển khai các Bản ghi nhớ (MOU), Chủ tịch UBND tỉnh có một số ý kiến.

Đối với 3 dự án kết hợp giữa chăn nuôi với trồng rừng , tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su. Tập đoàn và các công ty được đề nghị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện.

Ba dự án này đều thuộc các công ty thành viên của THACO AGRI. Trong đó, Công ty TNHH MTV Chăn nuôi bò Trung Nguyên là chủ đầu tư Dự án “Trồng cây lâm nghiệp kết hợp chăn nuôi bò” tại xã Ia Púch với tổng vốn đầu tư 4.380 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên là chủ đầu tư 2 dự án “Chăn nuôi theo mô hình nông lâm kết hợp” tại xã Pờ Tó và xã Ia Le, có tổng vốn đầu tư 6.077 tỷ đồng.



Đối với dự án 155ha của Công ty TNHH MTV Cao su Trung Nguyên , tỉnh yêu cầu UBND xã Ia Puch thực hiện nghiêm các chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đúng quy định, bảo đảm tháo gỡ vướng mắc và hoàn thành trước ngày 30/10/2025.



Với dự án Cụm công nghiệp – nông nghiệp và Trung tâm logistics do THACO AGRI làm chủ đầu tư, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát các vị trí đầu tư phù hợp, báo cáo trước ngày 30/11/2025.



Đối với dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại số 15–17 Trường Chinh, phường Pleiku , UBND phường được yêu cầu phối hợp với các sở Xây dựng, Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc, đồng thời xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư cho phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Tỉnh yêu cầu hoàn tất các thủ tục trong tháng 10/2025 để sớm triển khai dự án.



Riêng với định hướng phát triển kinh tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn và các công ty xây dựng phương án tổng thể, tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Campuchia, đồng thời khảo sát và bao tiêu nông sản của các tỉnh Campuchia để vận chuyển, chế biến tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Gia Lai, từ đó hình thành chuỗi sản xuất – chế biến – xuất khẩu hoàn chỉnh.

Các phương án này phải được báo cáo trong tháng 11/2025. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao rà soát, hỗ trợ, giới thiệu các vị trí đầu tư phù hợp trong Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh và báo cáo tiến độ cùng thời hạn.

Các sở, ban, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cần tăng cường hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền tỉnh Ratanakiri (Campuchia) để giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến Tập đoàn Thaco.

