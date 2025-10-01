THACO, Tập đoàn Sơn Hải chuẩn bị vay 100.000 tỷ đồng từ ngân hàng để thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông cả nước

Ngày 30/9, Theo Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)-Chi nhánh Đăk Lăk, Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Trường Hải (THACO) ký kết hợp đồng tín dụng cho vay Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú. Ngoài ra, ngân hàng cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tài trợ vốn tín dụng đối với các dự án do hai Tập đoàn Trường Hải và Sơn Hải thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn tuyến thuộc quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Đông, chiều dài hơn 60 km, có tổng mức đầu tư 8.400 tỷ đồng . Trong đó, mức vốn vay tối đa từ VDB Chi nhánh Đăk Lăk lên tới 4.975 tỷ đồng .

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 20, rút ngắn thời gian kết nối giữa TPHCM - Đồng Nai - Lâm Đồng - Tây Nguyên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giao thương và du lịch toàn khu vực.

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây, xã Dầu Giây; điểm cuối tại xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, ﻿VDB ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sơn Hải và Tập đoàn Trường Hải. Theo nội dung ký kết, VDB sẽ dự kiến tài trợ tổng mức vốn vay lên tới 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2025 - 2030, nhằm đồng hành cùng hai tập đoàn trong việc triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên phạm vi cả nước.

Đại diện Tập đoàn Sơn Hải và Tập đoàn Trường Hải khẳng định, sự hợp tác này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình.

Trước đó, ngày 19/8, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thuộc THACO) và Tập đoàn Sơn Hải đã khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo hình thức PPP. Dự án có chiều dài hơn 60km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, Đồng Nai) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (Tân Phú, Đồng Nai).

Theo đại diện nhà đầu tư, dự án được đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe…

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với bề rộng nền đường 17m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường gần 25m. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.