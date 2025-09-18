THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát

Nợ ngân hàng tăng mạnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa công bố tình hình tài chính trong kỳ báo cáo năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 3.025 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 đạt hơn 55.800 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,24 lần năm 2023 lên 2,50 lần năm 2024, tương đương nợ phải trả gần 140.000 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng mạnh chủ yếu là do nợ vay gần hàng tăng thêm 31.400 tỷ lên hơn 91.100 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu giảm nhẹ xuống ﻿còn 13.334 tỷ đồng.﻿

Với tổng tài sản đạt gần 196.000 tỷ đồng, hệ số nợ phải trên trên tổng tài sản ở mức 0,71 lần.

Xét về quy mô tài sản, THACO nằm trong nhóm các tập đoàn tư nhân có quy mô dẫn đầu, chỉ xếp sau gần tương đương với Novaland, Hòa Phát, bỏ xa các doanh nghiệp như Masan, Vietjet, Hưng Thịnh Land, SSI hay FPT.

Đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam

﻿Tháng 5/2025, THACO chính thức đề xuất tham gia đầu tư siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với tổng mức đầu tư lên đến 1,56 triệu tỷ đồng (61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng do Nhà nước thực hiện.

﻿Nếu tính cả chi phí giải phòng mặt bằng, mức đầu tư dự án có thể lên tới 1,71 triệu tỷ đồng (67,34 tỷ USD). Dự án có chiều dài toàn tuyến 1.541 km, sử dụng tuyến đường khổ đôi 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách, 5 ga hàng góa. Khởi đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM).



Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, kiến nghị Nhà nước bảo lãnh và hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong vòng 30 năm cho phần vốn vay chiếm 80% tổng mức đầu tư – tương đương gần 49,1 tỷ USD.



20% còn lại (12,3 tỷ USD) sẽ do THACO sử dụng vốn tự có và vốn huy động, qua việc phát hành cổ phần tăng vốn cho THACO và các Tập đoàn thành viên nhưng vẫn đảm bảo ông Trần Bá Dương và gia đình nắm cổ phần chi phối của THACO.﻿



Đồng thời THACO sẽ thành lập Công ty thực hiện dự án và mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước khác tham gia góp vốn, trong đó THACO nắm cổ phần chi phối để cùng thực hiện Dự án với điều kiện tiên quyết không chuyển giao, chuyển nhượng dự án, vốn góp, cổ phần trong Công ty thực hiện dự án cho nước ngoài.

Thaco được thành lập năm 1997 tại Việt Nam, hoạt động chính trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô. Hiện tại, THACO là tập đoàn công nghiệp đa ngành với hơn 77.000 nhân sự trong ngành ô tô (THACO AUTO), nông nghiệp (THACO AGRI), cơ khí và công nghiệp hỗ trợ (THACO INDUSTRIES), giao nhận vận chuyển (THILOGI), đầu tư xây dựng (THADICO-ĐẠI QUANG MINH), và thương mại dịch vụ (THISO).﻿