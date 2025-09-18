Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát

18-09-2025 - 15:52 PM | Doanh nghiệp

THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của THACO đạt 3.025 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ.

Nợ ngân hàng tăng mạnh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa công bố tình hình tài chính trong kỳ báo cáo năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 3.025 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 đạt hơn 55.800 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023.

THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát- Ảnh 1.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,24 lần năm 2023 lên 2,50 lần năm 2024, tương đương nợ phải trả gần 140.000 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng mạnh chủ yếu là do nợ vay gần hàng tăng thêm 31.400 tỷ lên hơn 91.100 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu giảm nhẹ xuống ﻿còn 13.334 tỷ đồng.﻿

Với tổng tài sản đạt gần 196.000 tỷ đồng, hệ số nợ phải trên trên tổng tài sản ở mức 0,71 lần.

THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát- Ảnh 2.

Xét về quy mô tài sản, THACO nằm trong nhóm các tập đoàn tư nhân có quy mô dẫn đầu, chỉ xếp sau gần tương đương với Novaland, Hòa Phát, bỏ xa các doanh nghiệp như Masan, Vietjet, Hưng Thịnh Land, SSI hay FPT.

THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát- Ảnh 3.

Đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam

﻿Tháng 5/2025, THACO chính thức đề xuất tham gia đầu tư siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với tổng mức đầu tư lên đến 1,56 triệu tỷ đồng (61,35 tỷ USD), không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng do Nhà nước thực hiện.

THACO vay ngân hàng thêm 31.000 tỷ trước khi công bố tham vọng đầu tư đường sắt cao tốc, quy mô tài sản tăng vọt lên gần 200.000 tỷ đồng, ngang ngửa Novaland, Hòa Phát- Ảnh 4.

﻿Nếu tính cả chi phí giải phòng mặt bằng, mức đầu tư dự án có thể lên tới 1,71 triệu tỷ đồng (67,34 tỷ USD). Dự án có chiều dài toàn tuyến 1.541 km, sử dụng tuyến đường khổ đôi 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, 23 ga hành khách, 5 ga hàng góa. Khởi đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM).

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, kiến nghị Nhà nước bảo lãnh và hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong vòng 30 năm cho phần vốn vay chiếm 80% tổng mức đầu tư – tương đương gần 49,1 tỷ USD.

20% còn lại (12,3 tỷ USD) sẽ do THACO sử dụng vốn tự có và vốn huy động, qua việc phát hành cổ phần tăng vốn cho THACO và các Tập đoàn thành viên nhưng vẫn đảm bảo ông Trần Bá Dương và gia đình nắm cổ phần chi phối của THACO.﻿

Đồng thời THACO sẽ thành lập Công ty thực hiện dự án và mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước khác tham gia góp vốn, trong đó THACO nắm cổ phần chi phối để cùng thực hiện Dự án với điều kiện tiên quyết không chuyển giao, chuyển nhượng dự án, vốn góp, cổ phần trong Công ty thực hiện dự án cho nước ngoài.

Thaco được thành lập năm 1997 tại Việt Nam, hoạt động chính trong ngành sản xuất lắp ráp ô tô. Hiện tại, THACO là tập đoàn công nghiệp đa ngành với hơn 77.000 nhân sự trong ngành ô tô (THACO AUTO), nông nghiệp (THACO AGRI), cơ khí và công nghiệp hỗ trợ (THACO INDUSTRIES), giao nhận vận chuyển (THILOGI), đầu tư xây dựng (THADICO-ĐẠI QUANG MINH), và thương mại dịch vụ (THISO).﻿

Hyundai Hàn Quốc muốn bắt tay THACO phát triển đường sắt cao tốc của Việt Nam

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 1 tuần nữa, Dự án điện khí LNG Hải Phòng của Vingroup sẽ động thổ

Hơn 1 tuần nữa, Dự án điện khí LNG Hải Phòng của Vingroup sẽ động thổ Nổi bật

Dragon Capital bán hơn 3 triệu cổ phiếu, rời ghế cổ đông lớn tại Thế Giới Di Động

Dragon Capital bán hơn 3 triệu cổ phiếu, rời ghế cổ đông lớn tại Thế Giới Di Động Nổi bật

Mỗi ngày có hơn 720 người rời bỏ công ty đa cấp, hơn 560 người gia nhập

Mỗi ngày có hơn 720 người rời bỏ công ty đa cấp, hơn 560 người gia nhập

15:48 , 18/09/2025
Viva Star Coffee: 20 năm bền bỉ, một tầm nhìn toàn cầu

Viva Star Coffee: 20 năm bền bỉ, một tầm nhìn toàn cầu

15:30 , 18/09/2025
DIC Corp chuyển nhượng thành công dự án Lam Hạ Center Point với giá hơn 1.327 tỷ đồng

DIC Corp chuyển nhượng thành công dự án Lam Hạ Center Point với giá hơn 1.327 tỷ đồng

15:25 , 18/09/2025
Tỷ lệ tán thành chỉ 2,85%, Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu giá tối thiểu 50.000 đồng/cp

Tỷ lệ tán thành chỉ 2,85%, Becamex IDC 'vỡ kế hoạch' phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu giá tối thiểu 50.000 đồng/cp

15:19 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên