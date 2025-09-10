Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã tiếp và làm việc với Chủ tịch THACO Trần Bá Dương và ông Lee Yong-bae, Tổng Giám đốc Hyundai Rotem.

Hyundai Rotem là doanh nghiệp cơ khí lớn của Hàn Quốc, thành lập năm 1977, thuộc Tập đoàn Hyundai. Hyundai Rotem hoạt động trong các lĩnh vực gồm đường sắt (sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu và dịch vụ bảo trì). Hyundai Rotem cũng là doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ tàu sử dụng năng lượng hydro....



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, việc phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại như sân bay, cảng biển, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao là hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng đã thông tin về những dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đang được Việt Nam tập trung triển khai trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO đã báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về những dự định đầu tư của THACO trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa THACO và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.﻿

Tiếp đó, Giám đốc Công nghệ Hyundai Rotem đã giới thiệu về sự phát triển của công ty, các thế mạnh và thành quả doanh nghiệp này đã đạt được sau gần 50 năm hoạt động cả về sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu, dịch vụ bảo trì.

Trên cơ sở đó, Hyundai Rotem bày tỏ mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành…

Tại cuộc họp, phía Hyundai Rotem và THACO đã trả lời và chi tiết các câu hỏi của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về kết quả sản xuất thực tế của Hyundai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc; tốc độ thiết kế tàu; chi phí vận hành; sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành; hệ thống tín hiệu điều khiển…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt; cũng như nội địa hóa sản xuất và chủ động vận hành; chi phí bảo dưỡng, vận hành hợp lý…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu để hệ thống đường sắt tốc độ cao hoạt động hiệu quả phải bảo đảm tính "đồng bộ", từ thiết kế ban đầu, đến sản xuất đường ray, hệ thống tín hiệu, đầu máy, toa xe, công tác bảo trì, bảo dưỡng, chi phí vận hành…