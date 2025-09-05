Siêu dự án 3 tỷ USD của Thaco đem về hàng trăm tỷ tiền đền bù đất mỗi năm cho một công ty cao su?

Cao su Phước Hòa PHR

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 của CTCP cao su Phước Hòa (PHR) cho biết, lợi nhuận sau thuế đạt 197,45 tỷ đồng, tăng trưởng 32,7% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh tích cực này là một trong những yếu tố hỗ trợ cho đà tăng giá của cổ phiếu PHR, khi mã này đã tăng hơn 40% trong 3 tháng gần đây.

Động lực tăng trưởng chính trong nửa đầu năm đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là cao su, khi doanh thu từ mủ thành phẩm tăng 69,16 tỷ đồng so với cùng kỳ. Yếu tố trực tiếp tạo ra kết quả này là việc giá bán duy trì ở mức cao, đạt 50 triệu đồng/tấn vào cuối tháng 6/2025, vượt trội so với mức 40,95 triệu đồng/tấn của nửa đầu năm 2024. Mức giá thuận lợi đã giúp biên lợi nhuận gộp toàn công ty mở rộng, đưa lợi nhuận gộp 6 tháng lên tới 201,5 tỷ đồng, tăng 55%.

Với lượng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn 1.651,4 tỷ đồng, PHR có 48,4 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng. Cùng với đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết KCN Nam Tân Uyên (NTC) tiếp tục đóng góp 55,4 tỷ đồng vào lợi nhuận. Tổng hợp lại, hoạt động tài chính đã mang về hơn 103 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng lợi nhuận sau thuế của công ty trong nửa đầu năm.

Mảnh ghép thứ ba, cũng là động cơ tăng trưởng cho tương lai, là bất động sản khu công nghiệp. Mặc dù mới khởi động, mảng này đã bắt đầu cho thấy tiềm năng với khoản doanh thu một lần trị giá 14,48 tỷ đồng từ việc cho thuê hạ tầng.

Tuy nhiên, sức hấp dẫn chính của PHR trong mắt giới đầu tư không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh hiện tại, mà còn ở tiềm năng ghi nhận các khoản lợi nhuận đột biến từ việc chuyển đổi đất đai.

﻿Vai trò của PHR trong các dự án lớn là bàn giao mặt bằng và nhận tiền đền bù, đây chính là lúc giá trị từ quỹ đất khổng lồ của công ty được "hiện thực hóa" thành lợi nhuận. Lịch sử đã chứng minh khả năng tạo đột biến từ nguồn thu này. Năm 2022, PHR từng ghi nhận 408,8 tỷ đồng từ việc đền bù đất KCN VSIP III, khiến khoản mục "Thu nhập khác" chiếm tới 28,8% tổng doanh thu thuần cả năm.

Báo cáo phân tích của các CTCK cho thấy kỳ vọng vào khoản đền bù cho PHR từ siêu dự án Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 . Đây không chỉ là một khu công nghiệp thông thường mà là một trung tâm công nghiệp thế hệ mới, được Thaco đầu tư với tầm nhìn chiến lược. Với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD) trên diện tích gần 786 ha , Thaco đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp cơ khí và hỗ trợ hiện đại, tích hợp công nghệ thông minh và tự động hóa. Dự án được định hướng trở thành một trung tâm công nghiệp đầu não, bao gồm các phân khu chức năng chuyên biệt cho cơ khí chế tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), và công nghiệp hỗ trợ, hứa hẹn sẽ tái định hình chuỗi cung ứng ngành cơ khí khu vực phía Nam.

Sơ đồ vị trí các KCN bổ sung mới đầu tư thời kỳ 2031 - 2050 tỉnh Bình Dương - nay là TP.HCM

VCBS ước tính PHR có thể ghi nhận đều đặn 200–250 tỷ đồng/năm từ đền bù đất.

Toàn cảnh trung tâm xã Bắc Tân Uyên hiện nay - Ảnh Đỗ Trường - Báo Thanh niên

PHR đang quản lý một quỹ đất rất lớn, bao gồm hơn 16.500 ha tại Bình Dương, gần 1.000 ha tại Đắk Lắk và gần 9.800 ha tại Campuchia. Trong đó, khoảng 5.000 ha được quy hoạch để chuyển đổi sang đất khu công nghiệp.