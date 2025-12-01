Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

SSI dự báo lợi nhuận quý 4/2025 của 47 DN: KBC ước tăng 880%, loạt DN tăng 3 chữ số, một Ngân hàng đang "nóng" lại có thể giảm gần 60%

31-12-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Trong khi ngân hàng và bất động sản nhà ở duy trì vai trò dẫn dắt, nhiều doanh nghiệp thép và khu công nghiệp lại ghi nhận diễn biến trái chiều, phản ánh sự khác biệt lớn về quy mô, dự án và thời điểm ghi nhận doanh thu.

SSI Research vừa công bố dự báo kết quả kinh doanh quý IV/2025 của 47 doanh nghiệp niêm yết, cho thấy bức tranh lợi nhuận tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Nhóm ngân hàng được SSI Research đánh giá là điểm sáng của thị trường trong quý cuối năm.

Tăng trưởng tín dụng ổn định, thu nhập ngoài lãi cải thiện và chất lượng tài sản được kiểm soát giúp nhiều ngân hàng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) dự kiến đạt hơn 8.150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2025, tăng 74% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ nền lợi nhuận thấp của quý IV/2024, trong khi biên lãi ròng (NIM) được kỳ vọng duy trì quanh 3,7% – 3,75%. Bên cạnh TCB, các ngân hàng như HDB, VPB, MSB, TPB và MBB cũng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số nhờ tín dụng ổn định và thu nhập dịch vụ cải thiện.

Ngành thép tiếp tục cho thấy sự phân hóa mạnh

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) được dự báo đạt khoảng 4.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 71% so với cùng kỳ, nhờ nền thấp và đóng góp gia tăng từ dự án Dung Quất 2. Ngược lại, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) chỉ được dự báo lãi khoảng 130 tỷ đồng, do sản lượng tiêu thụ giảm và chịu tác động từ nhiều loại thuế.

Bất động sản: Nhà ở vượt trội, khu công nghiệp chia hai thái cực

Ở mảng bất động sản nhà ở, Vinhomes (VHM) tiếp tục là điểm sáng khi được dự báo ghi nhận hơn 25.500 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV/2025, tăng 77% so với cùng kỳ. Kết quả đến từ việc đẩy mạnh bàn giao các dự án lớn và ghi nhận doanh thu tại dự án Green Paradise.

Trong khi đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp thể hiện hai thái cực trái ngược. Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) được kỳ vọng lãi hơn 250 tỷ đồng, tăng 881% so với cùng kỳ nhờ bàn giao khoảng 25 ha đất tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh. CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) cũng được dự báo lãi tăng 55%, với doanh thu cho thuê đất tại KCN Châu Đức khoảng 280 tỷ đồng.

Ngược lại, Tổng Công ty IDICO (IDC) và Tổng Công ty Becamex IDC (BCM) được dự báo giảm lợi nhuận mạnh, lần lượt 46% và 70%, do doanh thu cho thuê đất sụt giảm.

Tiêu dùng: Đà hồi phục tiếp diễn

Ở nhóm tiêu dùng, Tập đoàn Masan (MSN) được dự báo đạt khoảng 2.200 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 42% so với cùng kỳ, nhờ cải thiện hiệu quả WinMart, giá tungsten tăng giúp thu hẹp thua lỗ mảng khai khoáng và giá heo duy trì ở mức cao. DGW và PNJ cũng được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong quý cuối năm.

Phương Anh

