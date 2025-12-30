Bất ngờ: 1.500 tỷ bí ẩn ‘đổ vào’ FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết ngay trước thềm rời sàn

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM. Ngày giao dịch cuối cùng được xác định là 30/12/2025; kể từ ngày 31/12/2025, mã FLC chính thức không còn hiện diện trên sàn.

Ngày 30/12/2025, Tập đoàn FLC bất ngờ công bố nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, qua đó đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng. Động thái này thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra ngay trước thời điểm cổ phiếu FLC cùng loạt mã liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết chuẩn bị rời thị trường chứng khoán.

Theo thông tin do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM. Ngày giao dịch cuối cùng được xác định là 30/12/2025; kể từ ngày 31/12/2025, mã FLC chính thức không còn hiện diện trên sàn. Lý do là doanh nghiệp đã bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

FLC là doanh nghiệp do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập và hiện cá nhân này vẫn nắm giữ trên 30% vốn điều lệ của tập đoàn. Việc rời sàn của FLC cũng nối dài chuỗi "chia tay" thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC.

Trước đó, cơ quan quản lý đã quyết định hủy đăng ký giao dịch đối với hàng loạt cổ phiếu liên quan, gồm CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (mã GAB), CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã KLF) và CTCP Nông dược H.A.I (mã HAI). Theo thông báo, từ ngày 31/12/2025, các doanh nghiệp này sẽ chính thức rời sàn, khép lại một giai đoạn dài hiện diện trên thị trường chứng khoán.

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn FLC cũng đã cập nhật báo cáo tài chính riêng năm 2024, đồng thời đưa ra dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025. Đáng chú ý, mảng bất động sản – lĩnh vực hoạt động cốt lõi của tập đoàn – được kỳ vọng mang lại lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng trong năm 2025, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 123 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2024.

Những con số này phần nào phản ánh nỗ lực tái cấu trúc toàn diện của FLC sau gần 4 năm kể từ khi ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT, bị khởi tố và tạm giam. Trong thời gian qua, doanh nghiệp đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy, siết chặt kiểm soát chi phí và từng bước tái khởi động nhiều dự án bất động sản, trong bối cảnh thị trường địa ốc bắt đầu xuất hiện những tín hiệu phục hồi thận trọng.

FLC đặt mục tiêu lãi 635 tỷ đồng cho mảng bất động sản, cổ phiếu rục rịch trở lại sàn đầu năm 2026

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

