Dược Nam Hà: Hành trình phát triển bền vững, gia tăng giá trị

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, ngành Dược đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đổi mới và phát triển bền vững. Giữa bức tranh đó, Dược Nam Hà là một trong số ít doanh nghiệp được ghi danh trong Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam (Value10) ngành Dược – Thiết bị y tế.

Thước đo cho năng lực tạo giá trị dài hạn

Value10 là chương trình nghiên cứu quy mô toàn quốc, tập trung nhận diện các doanh nghiệp tạo giá trị trụ cột của nền kinh tế Việt Nam do Viet Research phối hợp cùng Báo Đầu tư thực hiện. Điểm khác biệt của Value10 nằm ở cách tiếp cận: không đánh giá doanh nghiệp chỉ qua doanh thu hay lợi nhuận, mà thông qua hệ thống tiêu chí toàn diện phản ánh năng lực phát triển dài hạn.

Các doanh nghiệp được xem xét dựa trên 4 nhóm chỉ số chính: hiệu quả tài chính; đóng góp cho người lao động và xã hội; đầu tư cho đổi mới sáng tạo và nghiên cứu – phát triển; cùng cam kết và thực thi các tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị). Đây cũng là những yếu tố ngày càng trở thành "chuẩn chung" trong đánh giá doanh nghiệp trên thị trường vốn và trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc Dược Nam Hà có mặt trong Top 10 Value10 ngành Dược – Thiết bị y tế cho thấy doanh nghiệp không chỉ đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả hoạt động, mà còn từng bước xây dựng nền tảng phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng chung của ngành và nền kinh tế.

Năng lực vận hành và định hướng dài hạn

Value10 quy tụ những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc duy trì động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Dược Nam Hà, kết quả này phản ánh quá trình tích lũy nội lực trong suốt 65 năm phát triển, thông qua việc duy trì chất lượng sản phẩm, hoàn thiện hệ thống quản trị và chủ động thích ứng với biến động của thị trường.

Trước những tác động mạnh từ chi phí đầu vào, yêu cầu chuẩn hóa ngày càng cao và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giữ vững sự ổn định trong vận hành, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất và quản trị, được xem là yếu tố then chốt giúp Dược Nam Hà tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Đáng chú ý, bên cạnh các dòng sản phẩm hiện hữu, Dược Nam Hà đang từng bước triển khai định hướng phát triển Đông dược theo hướng bài bản và toàn diện, từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực nghiên cứu – phát triển, đến hoàn thiện quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao, hướng tới là cGMP (FDA Hoa Kỳ). Định hướng này không chỉ nhằm khai thác thế mạnh truyền thống, mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng và yêu cầu phát triển bền vững của ngành Dược trong giai đoạn mới.

Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng yếu tố con người, xây dựng đội ngũ và môi trường làm việc ổn định, đồng thời gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội và các tiêu chuẩn ESG – những yếu tố ngày càng trở thành thước đo quan trọng trong đánh giá năng lực phát triển dài hạn.

Dược Nam Hà là một trong số ít doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Dược - Thiết bị y tế

Hướng tới giá trị cao hơn

Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam được xem là một điểm nhấn trong tiến trình phát triển của Dược Nam Hà, đồng thời tiếp nối chuỗi những ghi nhận uy tín mà doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2025. Cụ thể, Dược Nam Hà được vinh danh Top 5 công ty Đông dược uy tín lần thứ 6 liên tiếp, nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam lần thứ 12 liên tiếp, 25 năm liền đạt Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao và 3 lần liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Những danh hiệu này phản ánh năng lực sản xuất ổn định, chất lượng sản phẩm bền bỉ và uy tín thương hiệu được thị trường ghi nhận trong dài hạn.

Ngành Dược Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, việc duy trì năng lực tạo giá trị dài hạn đòi hỏi doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho hệ thống sản xuất, nghiên cứu – phát triển, hoàn thiện quản trị và tăng cường minh bạch thông tin. Đây cũng là những yếu tố đang ngày càng được thị trường và các nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt với các doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển bền vững và phát triển Đông dược một cách bài bản, toàn diện như Dược Nam Hà.

Các chứng nhận uy tín ghi nhận hành trình phát triển bền bỉ của Dược Nam Hà.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các chương trình uy tín, không chỉ ghi nhận những kết quả đã đạt được, mà còn phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với những doanh nghiệp có khả năng đóng vai trò trụ cột, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành Dược và nền kinh tế trong dài hạn.