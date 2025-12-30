Tech Horizon chính thức phân phối TP-Link tại thị trường Việt Nam

Lễ ký kết hợp tác đã diễn ra vào ngày 26/12/2025, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên: Ông Trần Quốc Trung – Tổng Giám đốc Công ty Tech Horizon và Ông Yang Bo – Tổng Giám đốc Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tech Horizon, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của TP-Link tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Tech Horizon Corp và TP-Link Technologies Việt Nam thực hiện lễ ký kết hợp tác phân phối chính thức tại Việt Nam, ngày 26/12/2025.

Bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng hệ sinh thái sản phẩm

Việc trở thành nhà phân phối chính thức TP-Link là cột mốc nổi bật của Tech Horizon trong giai đoạn cuối năm 2025, đồng thời thể hiện định hướng mở rộng hệ sinh thái giải pháp và thiết bị mạng, giám sát chất lượng cao, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường.

Thông qua hợp tác này, Tech Horizon hướng tới việc mang đến cho khách hàng những giải pháp thiết bị mạng và giám sát ổn định – hiệu quả – giá cả cạnh tranh, đi kèm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và tận tâm.

Đại diện TP-Link chia sẻ rằng, việc lựa chọn Tech Horizon làm đối tác phân phối là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các thiết bị mạng tại Việt Nam.

Ông Trần Quốc Trung – Tổng Giám đốc Tech Horizon Corp trình bày chiến lược phát triển và cam kết đồng hành cùng TP-Link trong việc mở rộng thị trường thiết bị mạng và giám sát tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng độ phủ thương hiệu TP-Link, đồng thời gia tăng thị phần trong phân khúc thiết bị mạng doanh nghiệp và người dùng. Thông qua việc ký kết hợp tác chiến lược với Tech Horizon, TP-Link tiếp tục khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực phân phối, triển khai giải pháp chuyên sâu của Tech Horizon và hệ sinh thái sản phẩm mạng chất lượng cao của TP-Link được kỳ vọng sẽ mang đến giá trị dài hạn cho đối tác, khách hàng và toàn thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái thiết bị mạng và giám sát tại Việt Nam.

TP-Link: Gia tăng hiện diện tại thị trường Việt Nam

TP-Link là tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Irvine (California, Mỹ), hoạt động trong lĩnh vực thiết bị mạng, giải pháp mạng doanh nghiệp, giám sát và nhà thông minh. Theo IDC (Q3/2025), TP-Link là nhà cung cấp giải pháp Wi-Fi hàng đầu thế giới, với sản phẩm hiện diện tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời duy trì hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001 trên phạm vi toàn cầu.

Ông Yang Bo – Tổng Giám đốc TP-Link Technologies Việt Nam giới thiệu tổng quan và chia sẻ định hướng phát triển của TP-Link tại thị trường Việt Nam.

Tại sự kiện, TP-Link giới thiệu hệ sinh thái Omada & VIGI – giải pháp hạ tầng mạng và giám sát toàn diện cho doanh nghiệp, nổi bật với Access Point Omada Wi-Fi 7 thế hệ mới và hệ thống camera & NVR VIGI tích hợp AI, đáp ứng nhu cầu kết nối hiệu năng cao, quản lý tập trung và giám sát an ninh 24/7. Các giải pháp Omada | VIGI đã được triển khai tại nhiều dự án tiêu biểu như Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất, McDonald’s Việt Nam, Fahasa, Vikki Bank, Khách sạn Pullman, Bệnh viện Quân Y 4, khẳng định hiệu suất ổn định, độ tin cậy cao và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tech Horizon – Hơn 20 năm tiên phong trong lĩnh vực mạng & bảo mật

Được thành lập từ tháng 8/2005, Tech Horizon là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin và công nghệ IT/OT.

Đội ngũ Tech Horizon tại sự kiện ra mắt hợp tác phân phối, khẳng định cam kết đồng hành phát triển hệ sinh thái giải pháp mạng và giám sát tại Việt Nam.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Tech Horizon không ngừng củng cố vị thế bằng việc nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng mạng lưới đối tác và duy trì uy tín trên thị trường.

Cùng với việc hợp tác cùng TP-Link, Tech Horizon tập trung khai thác hiệu quả các tệp khách hàng doanh nghiệp, nhà tích hợp hệ thống, khối giáo dục, tài chính, bán lẻ và SMB – những phân khúc có nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp hạ tầng mạng ổn định, dễ triển khai, linh hoạt trong vận hành và tối ưu chi phí, phù hợp với định hướng phát triển và thế mạnh công nghệ của TP-Link.

Tech Horizon Corp.

Điện thoại: 028 7308 9368 - 028 7306 9386

Website: https://techhorizonvn.com

Email: info@techhorizonvn.com

Zalo OA: https://zalo.me/3411031288163734227