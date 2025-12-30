Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietjet góp mặt trong Top Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

30-12-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Vietjet góp mặt trong Top Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng khi được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đồng thời góp mặt trong Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất và Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025, theo công bố của Báo Tài chính – Đầu tư và Viet Research.

Năm 2025, bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong các ngành kinh tế trọng điểm như Vietjet, Petrolimex, FPT,… Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được vinh danh, ghi nhận chiến lược nhất quán trong xây dựng môi trường làm việc hiện đại, quốc tế và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 cán bộ nhân viên đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc đồng thời hiện diện trong nhiều bảng xếp hạng uy tín cho thấy Vietjet không chỉ là nơi làm việc được người lao động đánh giá cao mà còn là một trong những nhà tuyển dụng được quan tâm hàng đầu trên thị trường lao động. Hằng năm, hãng thu hút hàng nghìn ứng viên trong và ngoài nước cho nhiều lĩnh vực như khai thác bay, kỹ thuật, mặt đất, công nghệ, thương mại và dịch vụ khách hàng.

Vietjet góp mặt trong Top Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025- Ảnh 1.

Bên cạnh tuyển dụng, Vietjet chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) với các chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp bền vững của đội ngũ nhân sự không chỉ của Vietjet, Vietjet Thái Lan, Vietjet Qazaqstan mà cả các đối tác khác trong ngành.

Với chiến lược nhân sự bài bản, phúc lợi cạnh tranh và văn hóa lấy con người làm trung tâm, Vietjet tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín như "Nơi làm việc đáng mơ ước", "Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất", "Thương hiệu nhà tuyển dụng xuất sắc toàn cầu", khẳng định cam kết dài hạn trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tích cực cho thị trường lao động Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
VietJet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động thái mới của Thép Pomina sau khi được Vingroup 'cứu trợ' cho vay lãi suất 0%

Động thái mới của Thép Pomina sau khi được Vingroup 'cứu trợ' cho vay lãi suất 0% Nổi bật

Vingroup xây siêu cảng 14 tỷ USD Nam Đồ Sơn: Công suất vượt cảng to thứ 2 thế giới, lớn hơn tổng lượng hàng cả nước hiện tại, Bộ Xây dựng ra văn bản mới

Vingroup xây siêu cảng 14 tỷ USD Nam Đồ Sơn: Công suất vượt cảng to thứ 2 thế giới, lớn hơn tổng lượng hàng cả nước hiện tại, Bộ Xây dựng ra văn bản mới Nổi bật

V-Green bắt tay ông lớn Ấn Độ phủ trạm sạc nhanh khắp đất nước tỷ dân

V-Green bắt tay ông lớn Ấn Độ phủ trạm sạc nhanh khắp đất nước tỷ dân

13:11 , 30/12/2025
Trước mỏ vàng 800 tỷ USD tài sản của người Việt, Chủ tịch FIDT tuyên bố ngừng "sống" chỉ bằng tiền hoa hồng

Trước mỏ vàng 800 tỷ USD tài sản của người Việt, Chủ tịch FIDT tuyên bố ngừng "sống" chỉ bằng tiền hoa hồng

10:10 , 30/12/2025
Giải mã “DNA” phức tạp của một ly sữa mang hậu vị 20 loại cỏ hoa

Giải mã “DNA” phức tạp của một ly sữa mang hậu vị 20 loại cỏ hoa

10:00 , 30/12/2025
Từ kẹo Kera của Thùy Tiên đến đại án 100 người trong đường dây làm phiếu thử nghiệm giả

Từ kẹo Kera của Thùy Tiên đến đại án 100 người trong đường dây làm phiếu thử nghiệm giả

09:33 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên