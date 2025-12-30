Giải mã “DNA” phức tạp của một ly sữa mang hậu vị 20 loại cỏ hoa

Kiên nhẫn chờ thổ nhưỡng vun đầy: điểm xuất phát cho hành trình của ly sữa

Giữa vùng đất nắng gió Tây Ninh, nơi vốn được xem là khắc nghiệt cho nông nghiệp, Vinamilk Green Farm bắt đầu hành trình của mình bằng sự kiên nhẫn và trân trọng tự nhiên. Trước khi "bắt tay" xây dựng bất kì điều gì trên mảnh đất này, doanh nghiệp dành ba năm chỉ để "không làm gì cả". Mảnh đất hàng trăm hecta được bỏ không hoàn toàn trong suốt ba năm, không canh tác, không tác động hóa học, cho đất nghỉ ngơi và thanh lọc. Xuyên suốt thời gian đó, đội ngũ chuyên gia gần như "ăn ngủ cùng đất", quan sát từng biến chuyển nhỏ của thổ nhưỡng để hiểu tự nhiên, đưa ra kế hoạch canh tác phù hợp nhất.

Khi thổ nhưỡng đã được vun đầy và đạt trạng thái ổn định, quá trình trồng trọt bắt đầu. Cỏ Mombasa được phủ xanh 500 ha đồng cỏ đạt chuẩn Organic Châu Âu. Đồng thời, hệ sinh thái đa dạng sinh học được xây dựng: đồng bắp luân canh theo mùa giúp hạn chế sâu bệnh tự nhiên, cây ăn trái tạo bóng mát và cân bằng vi khí hậu, hồ nước duy trì độ ẩm tự nhiên. Tất cả vận hành hài hòa nhằm nuôi dưỡng 8.000 "cô bò" hạnh phúc sống trong môi trường trong lành – một không gian mà nhiều người ví như "resort" dành cho bò.

Mảnh đất được "nghỉ ngơi" ba năm trước khi phủ xanh bằng cỏ Mombasa hữu cơ. Ảnh: Vinamilk

Nhưng "trăm nghe không bằng một thấy", Vinamilk chọn cách mở cửa đón tiếp người tiêu dùng thông qua chương trình tham quan trang trại sinh thái. Với mỗi chuyến tham quan, khách được dẫn qua đầy đủ các khu vực: bước khử trùng nghiêm ngặt ngay từ cổng vào, đồng cỏ hữu cơ xanh ngát trải dài, khu chuẩn bị thực đơn cho đàn bò đến khu chăm dưỡng đàn bò, và những phát kiến để tái sử dụng nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp thành công trong việc tạo dựng cầu nối giúp công chúng tiếp cận trực quan hơn về cách tạo nên vị sữa mang hậu vị cỏ hoa. Và từ hành trình bắt đầu bằng việc chăm dưỡng thổ nhưỡng ấy, câu chuyện của ly sữa được viết tiếp với những con số nổi bật trong từng khâu sản xuất, dưới sự đồng hành của công nghệ hiện đại.

Khi những con số "không xê dịch" làm nên sự độc đáo của ly sữa Green Farm

Tại trang trại Green Farm, sự tinh túy của sữa được gìn giữ từ các chỉ số được kiểm soát chặt chẽ đến chuẩn xác. Công nghệ hiện đại được ứng dụng để theo dõi sức khỏe theo hướng cá nhân hóa: mỗi cô bò Holstein thuần chủng đều được gắn chip, kết nối với hệ thống quản lý giúp bác sĩ thú y kiểm soát nhịp tim, nhịp thở và các chỉ số sinh lý quan trọng. Việc giám sát liên tục bằng dữ liệu phản ánh tính chính xác trong quy trình vận hành khép kín của Vinamilk.

Hệ thống vận hành cũng được tự động hóa để tạo môi trường sống tối ưu cho đàn bò. Robot Lely Juno đẩy thức ăn theo lịch trình, hỗ trợ duy trì thói quen ăn uống ổn định cho đàn bò. Trong khu vắt sữa, hệ thống loa phát nhạc giao hưởng trong suốt khoảng 15 phút của mỗi lượt vắt, giúp bò thư giãn và giảm stress. Hiểu rõ đặc tính của giống Holstein vốn ưa khí hậu mát, trang trại lắp đặt hệ thống phun sương và quạt thông minh để giữ nhiệt độ chuồng ở mức lý tưởng 27 - 28°C. Nhờ môi trường ổn định và hạn chế căng thẳng, đàn bò khỏe mạnh hơn và cho năng suất sữa tự nhiên hơn.

Những "cô bò" hạnh phúc được chăm dưỡng tỉ mỉ mỗi ngày để tạo nên nguồn sữa thuần khiết. Ảnh: Vinamilk

Hơn hết, chế độ dinh dưỡng của bò được xây dựng dựa trên công thức riêng cho từng nhóm, do các chuyên gia quốc tế thiết kế. Thực đơn phối trộn 20 loại hạt, cỏ và hoa như lúa mạch, bông vải, cỏ rỉ mật, giúp cân bằng dinh dưỡng và tạo nên hậu vị cỏ hoa đặc trưng cho sữa tươi Vinamilk Green Farm.

Thế nhưng, ngay sau khoảnh khắc sữa được vắt, bài toán mới lập tức xuất hiện: làm sao giữ được trọn vẹn vị tươi nguyên trước những tác động của oxy và nhiệt độ? Theo các chuyên gia, sữa tươi rất nhạy cảm với hai yếu tố này, mọi tác động nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến hương vị và độ tinh khiết. Vì thế, Vinamilk Green Farm ưu tiên nghiên cứu các giải pháp công nghệ để bảo vệ chất lượng ở giai đoạn nhạy cảm nhất này mà không bao giờ dùng đến chất bảo quản. Theo đó, doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ kép hút chân không, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Công nghệ này giúp loại bỏ đến 50% gốc oxy tự do, giữ nguyên độ tươi tự nhiên của sữa.

Vinamilk Green Farm ứng dụng công nghệ kép hút chân không để giữ lại sự tinh khiết trong từng giọt sữa. Ảnh: Vinamilk

Cùng với đó, quy trình được thiết kế để khóa tươi sữa ngay từ đầu: khoảng cách từ nhà vắt đến bồn chứa chỉ 20 bước chân, sữa được làm lạnh xuống 4°C và chỉ lưu trong bồn tối đa 5 giờ trước khi hoàn thiện trong vòng 24 giờ. Có thể thấy, "20 bước chân – 4°C – 5 giờ – 24 giờ" trở thành bộ mật mã quan trọng để góp phần giải bài toán giữ hương vị nguyên bản bên cạnh công nghệ hút chân không kép.

Bạn Đặng Trọng (TP. HCM), một thành viên trong đoàn tham quan cho biết, sữa Green Farm tạo cảm giác khác biệt so với nhiều sản phẩm cùng loại. "Khi uống sữa Green Farm, hương vị hiện lên rất rõ: béo nhưng thanh, hậu vị cỏ hoa nhẹ và thanh mát", Trọng chia sẻ.

Những cảm nhận "người thật việc thật" ấy cũng phản ánh điều mà Vinamilk theo đuổi. Doanh nghiệp vận hành quy trình dựa trên một hệ thống đầy sự phức tạp nhưng chính xác, nơi từng thông số đều "không xê dịch" và được tuân thủ chuẩn chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng đầu ra ổn định cho mỗi ly sữa.

Từ trang trại đến thành phố: khi sự minh bạch được tiếp nối

Với một chuỗi quy trình phức tạp làm nên mỗi ly sữa Green Farm, minh bạch trở thành cách để Vinamilk kể câu chuyện một cách chân thật nhất, giúp người tiêu dùng hiểu rõ và hiểu sâu hành trình tạo nên chất lượng phía sau một ly sữa. Thông qua các chuyến Farm Tour tại trang trại, thương hiệu tạo cơ hội để người tiêu dùng tận mắt quan sát toàn bộ quy trình từ đồng cỏ đến chuồng trại.

Bên cạnh đó, Vinamilk còn mang những công nghệ của mình đến ngay trung tâm thành phố thông qua các trạm trải nghiệm Green Farm. Những điểm trải nghiệm này giúp công chúng trực tiếp tiếp cận hệ thống vận hành cầu kỳ, chính xác và được chia sẻ công khai đến từng bước nhỏ – những "mắt xích" tạo nên bộ DNA phía sau một ly sữa mang hậu vị cỏ hoa.

Công nghệ kép hút chân không được Vinamilk Green Farm "tái hiện" giữa lòng thành phố. Ảnh: Vinamilk

Khi nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, những "phẩm chất" của Green Farm dần hiện lên rõ ràng. Đó là sự kiên nhẫn trong giai đoạn chờ đợi thổ nhưỡng đủ đầy; sự hiểu biết để đồng hành cùng tự nhiên; tinh thần tuân thủ sự chính xác trong quy trình khép kín; tư duy tiên phong trong việc sáng tạo và ứng dụng công nghệ cấp tiến; và trên hết là cam kết minh bạch để sẻ chia hành trình ấy với mọi người.

Chính cách vận hành phức tạp nhưng minh bạch ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Green Farm, nơi từng chi tiết đều góp phần hình thành bộ DNA của dòng sữa tươi thuần khiết mang hậu vị cỏ hoa đặc trưng. Và khi những nỗ lực được nhìn thấy một cách rõ ràng, sự phức tạp trở thành thước đo cho chất lượng và uy tín bền vững, làm nên tên tuổi của ly sữa Green Farm như một biểu tượng cho tinh thần dẫn dắt và không ngừng nâng chuẩn ngành sữa Việt.