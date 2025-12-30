Vận hành TTTM xanh, giảm phát thải: Quân cờ chiến lược của AEON MALL

Chiến lược chuyển đổi xanh của AEON MALL tập trung vào ba mục tiêu chính: mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo để tiến tới xã hội không phát thải carbon; xây dựng mô hình tuần hoàn tài nguyên thông qua giảm nhựa, hạn chế lãng phí thực phẩm và tăng cường tái chế; đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học bằng cách tăng cường mảng xanh và triển khai các chương trình gìn giữ hệ sinh thái.

Đồng loạt các biện pháp vận hành xanh được triển khai

Từ những mục tiêu cốt lõi này, chiến lược chuyển đổi xanh được hiện thực hóa rõ nét tại hệ thống AEON MALL trên toàn quốc với trọng tâm là sử dụng năng lượng tái tạo và tối ưu hóa vận hành để tiết kiệm năng lượng.

Một trong những điểm nổi bật của chiến lược này là việc lắp đặt và tối ưu hệ thống điện mặt trời. Trong đó, AEON MALL Huế đã trở thành điểm nhấn với diện tích lắp đặt hệ thống điện mặt trời lên đến gần 11.000m2, giúp sản lượng điện mặt trời tăng mạnh gấp 4 lần, từ 432.000 lên gần 2 triệu kWh chỉ trong vòng 1 năm.

Ngoài ra, các TTTM AEON MALL còn chú trọng thiết kế đón ánh sáng tự nhiên. Những khu vực thông tầng giúp ánh sáng lan tỏa rộng, tăng sự thông thoáng, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ và mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Từ định hướng đó, mỗi TTTM tiếp tục triển khai những giải pháp phù hợp với đặc thù vận hành của mình.

Có thể kể đến AEON MALL Hà Đông, hệ thống cách nhiệt và cửa sổ thông minh được đưa vào sử dụng nhằm hạn chế thất thoát nhiệt, cùng với hệ thống cây xanh được bố trí hợp lý, tạo không gian mát mẻ mà không cần tiêu thụ nhiều điện năng.

Các TTTM AEON MALL chú trọng thiết kế đón ánh sáng tự nhiên, tăng sự thông thoáng, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ

Song song với đó, AEON MALL còn chú trọng lựa chọn vật liệu ngay từ giai đoạn xây dựng nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường. Toàn bộ các TTTM sử dụng tường gạch siêu nhẹ, gạch không nung có hệ số truyền nhiệt 0.440 W/(m.deg) theo bảng tiêu chuẩn vật liệu. Đây là loại gạch vừa thân thiện với môi trường, không gây hủy hoại tài nguyên trong quá trình sản xuất, vừa giúp hạn chế hấp thụ nhiệt và giảm tác động của hiệu ứng nhà kính.

Tại AEON MALL Bình Tân, việc sử dụng vật liệu gạch không nung và kính tiết kiệm năng lượng đã góp phần giảm hấp thụ nhiệt, từ đó giảm hiệu ứng nhà kính trong khu vực. Cùng với các giải pháp tiết kiệm năng lượng khác như thay đổi hệ thống AHU/chiller, đèn chiếu sáng và cảm biến, AEON MALL Bình Tân đã giảm hơn 41% mức tiêu thụ điện trong giai đoạn 2017 – 2021.

Chuyển đổi xanh vì lợi ích lâu dài

Chưa hài lòng với những kết quả hiện tại, AEONMALL Việt Nam còn đặt ra mục tiêu đạt mức phát thải carbon bằng 0 vào năm 2040. Doanh nghiệp này hoàn toàn có cơ sở đạt được mục tiêu đề ra nhờ các sáng kiến, giải pháp đồng bộ và tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững.

Chỉ sau 1 năm đi vào vận hành, AEON MALL Huế chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced với những con số ấn tượng: 55% tiết kiệm năng lượng, 28% tiết kiệm nước và 32% giảm phát thải carbon ẩn trong vật liệu xây dựng. Đây cũng là dự án trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận "khó nhằn" này. Cùng với đó, nhiều TTTM khác trong hệ thống cũng được Bộ Công thương vinh danh vì những nỗ lực sử dụng năng lượng hiệu quả.

AEON MALL Huế đã đạt hai chứng nhận quan trọng về hiệu suất môi trường gồm Lotus Gold và EDGE advanced

Theo EDGE, kinh doanh "xanh" xuất phát ngay từ khâu thiết kế, xây dựng TTTM. Cụ thể, khi được thiết kế để hoạt động tốt ngay từ đầu, các tòa nhà sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn, chi phí vận hành thấp hơn. Giá trị này cũng sẽ quay lại phục vụ trực tiếp khách hàng khi họ tới trải nghiệm tại cơ sở có hạ tầng, giúp bảo vệ sức khỏe, giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Công trình xanh cũng được chứng minh giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân khách hàng

Công trình xanh cũng được chứng minh giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, thu hút và giữ chân khách hàng. Các TTTM xanh mang lại doanh thu cho khách thuê hơn tới 8% với tỷ lệ lấp đầy cao hơn tới 23%. Đây cũng là nhóm khách hàng trung thành hơn, ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

Trong bối cảnh xu hướng TTTM xanh đang trở thành tiêu chuẩn mới tại nhiều quốc gia, AEON MALL đã chứng tỏ mình là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc tích hợp triết lý môi trường vào thiết kế, vận hành và phát triển cộng đồng. Những sáng kiến của AEON MALL không chỉ tiệm cận chuẩn quốc tế mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững, mang lại lợi ích lâu dài cho cả doanh nghiệp và xã hội.