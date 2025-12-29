Ảnh: Sưu tầm

Sự việc hoãn đột ngột show ca nhạc "Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" đang khiến dư luận và khán giả phẫn nộ.

Được biết, Về Đây Bốn Cánh Chim Trời được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu kết nối bốn nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật. ﻿

Chương trình dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình. Tuy nhiên, sát thời điểm diễn ra, concert bất ngờ bị huỷ mà không báo trước.

Theo kế hoạch, concert diễn ra vào tối 28/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, sát thời điểm tổ chức, tin đồn chương trình có nguy cơ bị hoãn do tình hình bán vé không khả quan đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả lo lắng. Chiều cùng ngày, đại diện đơn vị sản xuất khẳng định trên báo chí rằng chương trình “hoàn toàn không có chuyện hoãn hay hủy”. Công tác tổng duyệt vẫn diễn ra, ban tổ chức tiếp tục tái khẳng định đêm nhạc sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Song song với những tuyên bố trấn an này, việc bán vé vẫn được duy trì đến sát giờ G.

Theo phản ánh của nhiều khán giả, ngay trong chiều và đầu tối 28/12, các kênh bán vé vẫn hoạt động, tiếp tục nhận tiền từ người mua mới, trong khi nội bộ chương trình được cho là đã đứng trước nguy cơ không thể diễn ra đúng như công bố. Hành động này bị xem là biểu hiện thiếu trách nhiệm, thậm chí mang tính “hốt hụi chót”, đặt lợi ích tài chính lên trên quyền lợi và sự tôn trọng khán giả.﻿

Cơn phẫn nộ tiếp tục gia tăng khi tối 28/12, các nghệ sĩ lần lượt thông báo vắng mặt. Ca sĩ Lê Hiếu đăng tải thông báo không tham gia biểu diễn, nêu rõ lý do xuất phát từ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức. Không lâu sau, công ty quản lý của Lâm Bảo Ngọc cũng xác nhận chương trình đã bị hủy theo thông báo đơn phương từ phía đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Education.



Thông báo hoãn show được fanpage Lâm Bảo Ngọc chia sẻ

Trên facebook Ngọc Việt Show, đại diện nhà sản xuất công ty Ngọc Việt đã gửi lời xin lỗi tới khán giả chương trình "Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" về sự việc hoãn show.

Theo lời xin lỗi của nhà sản xuất, đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch.﻿

Về việc để khán giả đã đến đông đủ, mới thông báo hoãn nhà sản xuất cho biết đó là sự việc rất buồn và đau lòng, mà nhà sản xuất không thể xử lý được quy trình lúc đó.

Nhà sản xuất dự kiến sẽ có thông cáo báo chí chính thức về lý do hoãn chương trình. Đối với tất cả khán giả có yêu cầu trả vé không chờ show mới, nhà sản xuất sẽ thực hiện hoàn tiền đầy đủ.﻿

Đơn vị sản xuất chương trình ﻿"Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" là Công ty TNHH Giải trí và Giáo dục Ngọc Việt (Ngọc Việt EE). Công ty được thành lập ngày 10/10/2024. Bà Nguyễn Thị Thu Hà là chủ doanh nghiệp, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video.

Ngọc Việt EE đã trải qua nhiều lần đổi tên. Tên ban đầu của công ty là ﻿Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Ngọc Việt, vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Chỉ 7 ngày sau, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Master - V. Đến tháng 2/2025, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Ngọc Việt Education sau đó tháng 12 đổi về như hiện nay.

Bà ﻿Nguyễn Thị Thu Hà cũng đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation thành lập vào tháng 2/2022.

Ngọc Việt Corporation có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà góp 7 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền góp 3 tỷ đồng.﻿

Theo giới thiệu trên facebook cá nhân, bà Hà từng làm Production Manager tại MSC tại VTVcab - Truyền hình Cáp Việt Nam, từng làm CEO tại HOM Entertainment Viet Nam. ﻿

﻿Giới thiệu trên Ngọc Việt Education, bà Hà đã tổ chức, sản xuất hàng trăm show diễn lớn nhỏ; tham gia sản xuất các bộ phim điện ảnh, truyền hình; quản lý nghệ sĩ, KOLs; hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Bà đã làm GĐSX một số chương trình nổi tiếng như Chuỗi 7 liveconcert "Bằng Kiều - Để nhớ một thời ta đã yêu”; Chuỗi show "Thung lũng ngân nga" và "Soul of the forest” mùa 2. Các liveconcert của các nhạc sĩ, ca sĩ: "Dương Thụ - Đánh thức tầm xuân"; "Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt"; "Đức Trí - Tựa như gió phiêu du"; "Đức Huy - Những gì đến tự nhiên"; "Phương Thanh - Đóa hồng gai"...

Bà cũng là GĐSX, đồng GĐSX nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, tiêu biểu như: “Đảo Độc Đắc”, “Trước giờ yêu”, “Khi ta hai lăm”, “Gái Ngàn Đô”...