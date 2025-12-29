EVN công bố doanh thu năm 2025 đạt 645.195 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái

Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng 29/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 390 điểm cầu trên cả nước ngoài trụ sở chính tại Hà Nội.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm điện nhập khẩu) ước đạt khoảng 87.600 MW, tăng thêm khoảng 6.400 MW so với năm trước. Trong cơ cấu nguồn, điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, sinh khối) đạt khoảng 24.453 MW, chiếm 27,9%; nhiệt điện than đạt 28.100 MW, tương ứng 32,1%; thủy điện đạt 24.640 MW, chiếm 28,1%. Với quy mô này, hệ thống điện Việt Nam hiện đứng thứ hai khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.



Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2025 ước đạt 322,8 tỷ kWh, tăng 4,6% so với năm 2024. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm khoảng 10 tỷ kWh điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu không qua lưới điện quốc gia. Nếu tính cả nguồn điện này, tăng trưởng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 ước đạt khoảng 8%.



Về kết quả tài chính, tổng doanh thu hợp nhất toàn EVN năm 2025 ước đạt 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm trước. Riêng doanh thu Công ty mẹ EVN đạt khoảng 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%. Vốn chủ sở hữu toàn Tập đoàn ước đạt 245.000 tỷ đồng, tương đương 121,7% so với năm 2024. Giá trị nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 26.351 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty mẹ EVN ghi nhận lợi nhuận vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, góp phần thu hẹp khoản lỗ giai đoạn 2022–2023.

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, năm 2025 EVN và các đơn vị thành viên dự kiến thu về khoảng 2.926 tỷ đồng cổ tức từ các khoản đầu tư vào công ty cổ phần, tương ứng lợi suất cổ tức khoảng 7,06%. Năng suất lao động theo điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 3,55 triệu kWh/lao động, tăng 6,7% so với năm 2024.

Xét theo cơ cấu đóng góp sản lượng, Công ty mẹ EVN đạt khoảng 55,01 tỷ kWh, chiếm 17,7%; ba Tổng công ty phát điện đóng góp 75,38 tỷ kWh, tương đương 24,2%; các nhà máy điện ngoài EVN đóng góp 180,37 tỷ kWh, chiếm gần 58%. Điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 287,85 tỷ kWh, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Năm 2025, EVN tiếp tục tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Tổng giá trị giải ngân đầu tư xây dựng toàn Tập đoàn đạt 125.778 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2024. EVN đã khởi công hai dự án nguồn điện với tổng công suất khoảng 1.400 MW, gồm Thủy điện Trị An và Thủy điện tích năng Bác Ái. Đồng thời, ba dự án với tổng công suất 610,5 MW đã chính thức phát điện, gồm Thủy điện Hòa Bình mở rộng (480 MW) và Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2&3 (150 MWp).

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là một trong các công trình trọng điểm được hoàn thành năm 2025.

Nhiều dự án lớn khác đang được đẩy nhanh tiến độ, như Nhiệt điện Quảng Trạch I (1.403 MW) đã đốt dầu tổ máy 1 vào tháng 8/2025 và dự kiến hòa lưới trong quý I/2026; dự án điện khí LNG Quảng Trạch II (1.500 MW) đang lựa chọn nhà thầu EPC, dự kiến khởi công quý I/2026. EVN cũng đã được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án LNG Quảng Trạch III (1.500 MW), dự kiến khởi công trong quý IV/2026. Đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, công tác đàm phán hiệp định liên Chính phủ đạt nhiều tiến triển, hướng tới khả năng khởi công một số hạng mục trong năm 2026.



Ở lĩnh vực lưới điện, trong năm 2025 EVN và các đơn vị đã khởi công 215 dự án, đóng điện 260 dự án lưới điện từ 110–500 kV, với tổng chiều dài gần 3.900 km đường dây và khoảng 27.000 MVA trạm biến áp. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành như đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, trạm biến áp 500 kV Lào Cai, đấu nối đồng bộ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, các dự án tăng cường liên kết và nhập khẩu điện, cũng như hoàn thành vượt tiến độ cấp điện từ lưới quốc gia cho Côn Đảo.



Song song với đó, EVN đã nỗ lực thu xếp nguồn vốn để đầu tư cấp điện cho hơn 5.000 hộ dân chưa có điện tại các địa bàn khó khăn như Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Kiên Giang, Quảng Trị… Đặc biệt, Tập đoàn đã kịp thời triển khai cấp điện cho 129 thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn “lõm điện, lõm sóng” tại 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ.



Đến cuối năm 2025, tỷ lệ số xã có điện trên cả nước đạt 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,85%; riêng khu vực nông thôn đạt 99,77%. EVN cũng kiến nghị các bộ, ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026–2030 để triển khai các dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 23.500 tỷ đồng, nhằm xóa bỏ hoàn toàn các điểm còn thiếu điện trên phạm vi cả nước.