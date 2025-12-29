Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ vai trò ông Nguyễn Đức Thuỵ ở Sacombank đối với ‘món’ 32,5% cổ phần STB của nhóm ông Trầm Bê

29-12-2025 - 14:28 PM | Doanh nghiệp

Hé lộ vai trò ông Nguyễn Đức Thuỵ ở Sacombank đối với ‘món’ 32,5% cổ phần STB của nhóm ông Trầm Bê

Vietcap cho biết, trước đây, trong cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư quý 3, đối với tiến độ bán 32,5% cổ phần của nhóm ông Trầm Bê, quy trình phê duyệt bán vốn có thể bị trì hoãn đến nửa cuối năm 2026.

Theo phân tích của Vietcap, những thay đổi trong ban điều hành có thể báo hiệu sự đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và tiến độ bán vốn tại Sacombank (STB).

Vietcap cho biết, trước đây, trong cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư quý 3, đối với tiến độ bán 32,5% cổ phần của nhóm ông Trầm Bê, quy trình phê duyệt bán vốn có thể bị trì hoãn đến nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc gần đây có thể báo hiệu tiến triển tích cực hơn đối với giao dịch này, với tiềm năng việc bán vốn được hoàn tất sớm hơn so với kế hoạch của ngân hàng.

Đây là số cổ phần mà nhóm ông Trầm Bê thế chấp tại VAMC để vay 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, nhằm giúp ngân hàng giải quyết khủng hoảng thanh khoản tại thời điểm sát nhập với Ngân hàng Phương Nam năm 2015.

Vietcap nhận định việc nhận được nguồn tiền từ bán vốn sớm hơn sẽ củng cố bộ đệm vốn của STB, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng cao hơn và giúp giảm chi phí huy động vốn.

Cụ thể, vào ngày 23/12/2025, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LPBank (LPB), cùng ngày, STB thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng Giám đốc. Sau đó, ngân hàng đã công bố hàng loạt cập nhật quan trọng về nhân sự quản lý và quản trị, báo hiệu một giai đoạn chuyển đổi cơ cấu sâu rộng hơn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc STB, với thời hạn giữ chức vụ là 6 tháng. Bà từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc tại LPB.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT STB, hiện được ủy quyền đại diện ngân hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia tố tụng và các vấn đề pháp lý khác. Trước đó, vào tháng 9/2025, ĐHCĐ đã không thông qua đề xuất bổ sung Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Ông Dương Trung Lợi được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng HĐQT, thay thế ông Dương Thanh Tuấn. Theo Vietcap, ông Dương Trung Lợi từng làm việc tại HDB và từng giữ các vị trí liên quan đến Tập đoàn Him Lam.

Ngày 15/01/2026 là hạn chót chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT. Hiện tại, HĐQT của STB gồm 6 thành viên.

Bên cạnh đó, STB cũng đã cập nhật bộ nhận diện thương hiệu (logo) và công bố tái định vị chiến lược phát triển cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Sacombank, stb

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những thương vụ đau đớn của đại gia Thái tại Việt Nam: Từ cú đu đỉnh tỷ đô tại Sabeco đến Nguyễn Kim teo tóp chỉ còn 1/14 Điện Máy Xanh

Những thương vụ đau đớn của đại gia Thái tại Việt Nam: Từ cú đu đỉnh tỷ đô tại Sabeco đến Nguyễn Kim teo tóp chỉ còn 1/14 Điện Máy Xanh Nổi bật

Sở hữu quỹ đất KCN 200ha và khối tài sản 4.200 tỷ tại ACB: Hệ sinh thái các khoản đầu tư của gia đình nữ đại gia Ngô Thu Thúy "khủng" cỡ nào?

Sở hữu quỹ đất KCN 200ha và khối tài sản 4.200 tỷ tại ACB: Hệ sinh thái các khoản đầu tư của gia đình nữ đại gia Ngô Thu Thúy "khủng" cỡ nào? Nổi bật

Toàn cảnh Content Marketing 2025 & Dự Báo 2026: Khi Việt Nam Bước Vào Thời Kỳ ‘AI + Storytelling’

Toàn cảnh Content Marketing 2025 & Dự Báo 2026: Khi Việt Nam Bước Vào Thời Kỳ ‘AI + Storytelling’

13:30 , 29/12/2025
Nền tảng hạ tầng số hiện đại cho giao dịch tài chính số bùng nổ

Nền tảng hạ tầng số hiện đại cho giao dịch tài chính số bùng nổ

13:30 , 29/12/2025
BSR ký kết quy chế phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

BSR ký kết quy chế phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi

13:30 , 29/12/2025
Thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam: Combo gà rán lên ngôi, burger Mỹ thất thế

Thị trường đồ ăn nhanh Việt Nam: Combo gà rán lên ngôi, burger Mỹ thất thế

10:16 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên