Ngày 25/12, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Âu Lạc với mã cổ phiếu ALC. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là gần 56,5 triệu cổ phiếu﻿.

CTCP Âu Lạc là một đơn vị tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu là tàu chở xăng dầu. Công ty do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù doanh thu giảm 18% so với cùng kỳ, đạt 957 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế Âu Lạc ghi nhận 191 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước

Bên cạnh vai trò Chủ tịch HĐQT của Âu Lạc, bà Ngô Thu Thúy và gia đình còn đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác.

Bất động sản khu công nghiệp﻿

Vợ chồng bà Ngô Thu Thúy đầu tư vào khu công nghiệp trong nước đánh dấu bằng sự xuất hiện của pháp nhân CTCP Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN VN Group) được thành lập vào tháng 1/2021.

Hiện nay, bà Thúy là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của KCN VN Group còn chồng bà - ông Nguyễn Đức Hinh là Chủ tịch HĐQT.

Khi mới thành lập, ﻿KCN VN Group có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thu Thúy nắm 70%, ông Nguyễn Đức Hinh nắm 20% và con trai Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm 10%.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, ngành nghề kinh doanh chính của ﻿KCN VN Group chuyển sang lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí và cổ đông ngoại KCN Vietnam Private Limited (trụ sở Singapore) xuất hiện nắm 90% vốn điều lệ.

﻿Vốn điều lệ hiện tại của KCN VN Group hơn 2.246 tỷ đồng, cổ đông ngoại KCN Vietnam Private Limited (trụ sở Singapore) nắm 94,6% vốn điều lệ.

Theo giới thiệu trên website, KCN VN Group sở hữu quỹ đất gần 200 ha với nhiều KCN tại nhiều tỉnh thành như: KCN Phúc Điền - Hải Dương (18,7 ha), KCN Tân Hưng - Bắc Giang (35 ha), KCN An Phát - Hải Dương (8,92 ha), KCN Deep C - Hải Phòng (giai đoạn 1 10,6 ha, giai đoạn 2 12,6 ha), KCN Thuận Thành 3B - Bắc Ninh (24 ha),...

Bà Thúy đang là Tổng giám đốc loạt công ty thành viên của KCN VN Group bao gồm KCN Management, KCN TP Hồ Chí Minh, KCN Đồng Nai, KCN Tân An Thạnh - Long An, KCN Biên Hòa, KCN Bình Dương, KCN Bắc Sơn, KCN Long Thành Gateway.



Đồng ﻿thời bà Thúy cũng đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Newtech Logistics, con gái bà là Nguyễn Thiên Hương JENNY làm Chủ tịch HĐQT. Newtech Logistics đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty có vốn điều lệ hơn 205 tỷ đồng.

Giáo dục﻿

Trong lĩnh vực giáo dục, bà Thúy đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hương, Chủ tịch ﻿HĐQT tại Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Hương, CTCP Làng Giáo Dục Quốc Tế Thiên Hương. Làm Chủ tịch HĐTV tại Công ty TNHH Đầu tư Thiên Hương, Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh (The British International School Company Limited - BIS CO.LTD).

CTCP Giáo dục Thiên Hương thành lập năm 2009. Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ, trong đó, Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh sở hữu 90% vốn và Công ty TNHH Thiên Hương sở hữu 9% vốn điều lệ.

﻿Công ty TNHH Đầu tư Thiên Hương có vốn điều lệ 53 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh nắm 61%, Công ty TNHH Thiên Hương nắm 2,5% và Oasis Development Management Limited nắm 32,5% vốn.

Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 9/11/2016, có vốn điều lệ 72 tỷ đồng, trong đó, BIS LTD nắm 90% vốn và công ty TNHH Thiên Hương góp 10% vốn.

Công Ty TNHH Trường Quốc Tế Dạy Bằng Tiếng Anh là tên pháp lý của chuỗi trường học danh tiếng The British International School (BIS) tại Việt Nam﻿.

BIS thuộc Hệ thống giáo dục Nord Anglia và được coi là một trong những trường quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. ﻿

Năm 1997, trường Quốc tế Anh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, mang tên BIS HCMC. Sau đó, những người sáng lập trường đã thành lập Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS HCMC) vào tháng 8/2011 nhằm đáp ứng nhu cầu về một chương trình giáo dục quốc tế song ngữ của các gia đình Việt Nam. Hệ thống trường BIS mở rộng ra Hà Nội vào năm 2012.

CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương do vợ chồng nữ doanh nhân Ngô Thu Thuý thành lập tháng 1/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục.

Vốn điều lệ hiện tại của công ty khoảng 1.750 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Diamond Crest Global nắm 23,48%, có địa chỉ tại British Virgin Island. Ông Nguyễn Đức Hinh và bà Ngô Thu Thuý mỗi người nắm 3,09%.

CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương là Chủ đầu tư dự án Làng Giáo dục Quốc tế có vốn đầu tư 1.088 tỷ đồng, quy mô hơn 27ha tọa lạc tại phường Xuân Phương, (Hà Nội). Trong tháng 10, dự án đã được khởi công xây dựng giai đoạn 1.﻿

Trò chơi điện tử

Gần đây, gia đình bà Ngô Thu Thúy lấn sân sang kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng. CTCP Đức Hiếu Gaming thành lập tháng 6/2024. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 23 tỷ đồng, bà Nguyễn Thiên Hương JENNY và ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY góp mỗi người 0,04%, ông Nguyễn Đức Hinh góp 99,92%. Ông Hinh làm Chủ tịch HĐQT và bà Thúy làm Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY cũng từng làm Tổng giám đốc của Đức Hiếu Gaming.

﻿Đến tháng 6/2025, công ty tăng vốn lên 38 tỷ đồng và cổ đông ngoại RGSV PTE. LTD (Singapore) xuất hiện sở hữu 99,95% vốn. Đến tháng 8, công ty thay đổi Tổng giám đốc từ ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY sang ông Nguyễn Thanh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đang làm Tổng giám đốc loạt công ty game khác do gia đình bà Ngô Thu Thúy góp vốn sáng lập như CTCP 4Gamers, CTCP Mamba Game, CTCP THS Game.

Ngân hàng﻿

Bà Ngô Thu Thuý là một cái tên nổi tiếng, đặc biệt là trong cuộc đua quyền lực tại Ngân hàng Eximbank (EIB) trước đây.

Trước đó, Âu Lạc là cổ đông lâu năm của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB). Sau đó, công ty này đã bán hết cổ phiếu EIB chuyển sang mua ACB.

Kể từ đầu năm 2023, Âu Lạc cũng đã dần bán ra cổ phiếu ACB và chính thức đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ trong quý 1/2024.

Theo danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ mà ACB công bố ngày 29/4/2025, bà Nguyễn Thiên Hương JENNY và ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY lần lượt nắm hơn 63,2 triệu cổ phiếu và 51 triệu cổ phiếu ACB.

Tổng số cổ phiếu ACB do 2 cá nhân này và người có liên quan nắm giữ là hơn 174,76 triệu cổ phiếu﻿.

So với lần công bố vào tháng 9/2024, cả hai cá nhân này đều gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ACB, tổng lượng cổ phần mà nhóm cổ đông liên quan nắm giữ tăng từ 173,83 triệu cổ phiếu lên 174,76 triệu cổ phiếu.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa 24.050 đồng của ACB tại ngày 29/4/2025, giá trị số cổ phiếu nói trên là hơn 4.200 tỷ đồng.

Ngày 23/5/2025 là ngày giao dịch không hưởng quyền đợt trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu của ACB. Thanh toán tiền vào ngày 5/6/2025 và chuyển giao cổ phiếu trước ngày 30/6. Đến nay, chưa thấy ACB công bố tỷ lệ sở hữu cập nhật của nhóm cổ đông này.