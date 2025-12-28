Hệ sinh thái nhân văn của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo: Khi giáo dục và phụ nữ trở thành tâm điểm của sự thịnh vượng

Trong kỷ nguyên mà sức mạnh của các tập đoàn thường được định danh bằng vốn hóa hay những công trình tỷ đô, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được trao tặng cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã phác họa một chân dung khác biệt về nhà lãnh đạo trong thời đại mới.

Song hành với những "siêu dự án" và các thương vụ quốc tế mang tầm vóc ngoại giao kinh tế, bà kiên định theo đuổi một sứ mệnh nhân văn xuyên suốt: Tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi gắn liền với sự phát triển con người và cộng đồng.

Đối với nữ tỉ phú, giáo dục đỉnh cao và quyền năng phụ nữ không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà là trọng tâm của một chiến lược hội nhập toàn diện, nơi trí tuệ Việt được nâng tầm để vươn ra đại dương quốc tế.

Lối đi riêng trong giáo dục: Chiến lược "xây cầu" ra thế giới

Trong bức tranh giáo dục Việt Nam, nơi các tập đoàn kinh tế lớn đang tạo ra những cuộc đua quyết liệt về hạ tầng và quy mô, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã chọn cho mình một "lối đi riêng" đầy bản sắc.

Thay vì chỉ tập trung vào việc xây dựng các hệ thống trường học nội địa, chiến lược của Sovico dưới sự dẫn dắt của bà thiên về vai trò "người xây cầu" – kết nối thế hệ trẻ Việt Nam với những đỉnh cao tri thức toàn cầu. Đây là tư duy làm giáo dục dựa trên sự cộng hưởng: Đứng trên vai những "người khổng lồ" để rút ngắn khoảng cách tri thức quốc gia.

Dấu ấn đậm nét nhất trong năm 2025 chính là sự ra đời của Quỹ học bổng Tiên phong – một sự hợp tác mang tính lịch sử giữa Đại học Oxford và cá nhân bà Thảo nhằm tạo ra cơ hội nghiên cứu lâu dài cho các học viên xuất sắc, đặc biệt là nhân tài từ Việt Nam.

Việc vinh danh bà với danh hiệu Anh hùng Lao động ghi nhận nỗ lực bền bỉ trong việc thiết lập nhịp cầu tri thức này, giúp các học viên sau đại học có cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu đỉnh cao nhất thế giới.

Sự nhất quán trong tinh thần này còn được thể hiện qua các cam kết giáo dục gắn liền với công nghệ. Các sáng kiến gieo mầm tri thức của bà được đánh giá là sự đầu tư có chiều sâu cho tương lai của đất nước trong kỷ nguyên số. Việc tiếp cận giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ mở ra cơ hội cá nhân mà còn tạo ra một đội ngũ chuyên gia đủ bản lĩnh để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế khu vực.

Phụ nữ - Những "nữ chiến binh thầm lặng" và tư duy thịnh vượng bao trùm

Bên cạnh giáo dục, bình đẳng giới và quyền năng phụ nữ là trụ cột thứ hai định hình nên hệ sinh thái nhân văn của bà Thảo. Song hành với kinh doanh, bà luôn kiên định theo đuổi sứ mệnh nhân văn này. Từ các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế đến các sáng kiến giáo dục quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo luôn nhất quán với tinh thần: Tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi gắn với phát triển con người.

Trong hành trình xây dựng nền kinh tế thịnh vượng và bao trùm, bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của phụ nữ – những người mà bà gọi là “nữ chiến binh thầm lặng”. Theo bà, phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động mà còn là hạt nhân của sự đổi mới sáng tạo trong kinh tế tư nhân. Vì vậy, sự hỗ trợ trong hệ sinh thái của Sovico, Vietjet hay HDBank dành cho phụ nữ luôn tập trung vào việc trao quyền năng thực chất thông qua hai công cụ then chốt: Vốn và Công nghệ.

Thông qua việc đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà cam kết giúp phụ nữ tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp, nâng cao năng lực số và xây dựng mạng lưới kết nối lãnh đạo. Đây là cách tiếp cận thực chứng: Khi phụ nữ được làm chủ công nghệ và tài chính, họ sẽ trở thành động lực quan trọng nhất để thúc đẩy sự thịnh vượng của cộng đồng.

Với tư cách là đối tác chiến lược của UNESCO, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo còn lan tỏa thông điệp này ra tầm thế giới, khẳng định bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trên các diễn đàn toàn cầu, từ đó kiến tạo nên những giá trị nhân văn bền vững cho xã hội.

Kết nối quá khứ và tương lai bằng niềm tin vào Việt Nam thịnh vượng

Nhìn rộng hơn, mọi hoạt động kinh doanh từ hàng không, tài chính đến công nghệ trong hệ sinh thái của bà Thảo đều được định hướng nhằm phụng sự lợi ích cộng đồng. Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là sự xác nhận cho một hành trình mà ở đó, ý chí kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, việc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ là sự tôn vinh một cá nhân, mà là sự ghi nhận một cuộc đời lao động tận hiến vì khát vọng quốc gia.

Phát biểu đầy cảm xúc tại buổi lễ, bà Thảo chia sẻ: "Khoảnh khắc này, quá khứ và hiện tại đang nắm tay nhau bước vào tương lai... Tất cả nối tiếp một mạch nguồn chung: Ý chí, niềm tin vào một Việt Nam thịnh vượng vươn ra thế giới" . Lời khẳng định này không chỉ là lời cảm ơn mà còn là một tuyên ngôn hành động của một "nữ chiến binh" đã dùng trí tuệ công nghệ và trái tim nhân hậu để gieo mầm hạnh phúc cho hàng triệu người.

Hệ sinh thái nhân văn mà bà xây dựng sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để đưa những khát vọng của người Việt vươn tầm đại dương quốc tế trong kỷ nguyên mới. Với Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, danh hiệu Anh hùng Lao động chính là động lực để bà tiếp tục kiên định với con đường đã chọn: Một con đường mà ở đó, sự giàu có của một quốc gia được đo bằng sự thăng hoa của trí tuệ và hạnh phúc của mỗi con người.