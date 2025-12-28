Tôn vinh Tập đoàn TH mang phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng

Với những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng nền tảng thể lực, trí lực cho thế hệ tương lai, Tập đoàn TH với đại diện hạt nhân là Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Trước hơn 2.200 đại biểu tham dự Đại hội vào ngày 27/12/2025, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn TH - đã đón nhận danh hiệu phong tặng từ Chủ tịch nước Lương Cường.

Sự kiện đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH true MILK ra đời, đánh dấu một mốc son đáng tự hào trên hành trình phụng sự, bền bỉ theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam hùng cường", "Vì tầm vóc Việt" của TH.

Với danh hiệu Anh hùng Lao động do Đảng và Nhà nước vinh danh, TH tiếp tục phát huy phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng, cùng lan tỏa tinh thần ấy, chung sức, đồng lòng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hùng cường, văn minh và thịnh vượng.

TH là một Tập đoàn doanh nhân yêu nước, đặt lợi ích của Tập đoàn trong lợi ích chung của quốc gia. Ngay từ khi ra đời, TH đã đặt cho mình sứ mệnh: "Vì một Việt Nam hùng cường – Vì tầm vóc Việt" và kiên trì không ngừng nghỉ theo đuổi 5 giá trị cốt lõi: "Vì hạnh phúc đích thực", "Vì sức khỏe cộng đồng", "Hoàn toàn từ thiên nhiên", " Thân thiện với môi trường - Tư duy vượt trội ", "Hài hòa lợi ích". Tập thể Anh hùng Lao động TH được phong tặng danh hiệu cao quý vì đã có những thành tựu nổi bật phụng sự đất nước.

"Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững, đó chính là hạnh phúc đích thực". (Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH)

Thực hiện cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam

Một trong những thành tựu quan trọng và ý nghĩa nhất của TH là tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch tại Việt Nam, làm thay đổi bản chất ngành sữa và đặt nền móng cho ngành sản xuất sữa tươi sạch. TH đã đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân vào một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình. TH đã thành công, điều đó xuất phát từ triết lý: Làm điều gì tốt cho con người và tốt cho muôn loài trên nền tảng phát triển bền vững - đó chính là hạnh phúc đích thực. Đó là một trong những giá trị cốt lõi mà TH luôn kiên định theo đuổi.

Năm 2008, TH bước chân vào ngành sữa vì một lý do thật sự không thể chấp nhận được là: sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc gây nguy cơ chảy máu thận ở trẻ em. Khi đó, thị trường sữa dạng lỏng Việt Nam có đến 92% sữa bột pha lại và chỉ có 8% sữa tươi, trên 500 nhãn mác lớn nhỏ tham gia thị trường, nhập nhèm thật giả lẫn lộn.

Với trực quan của người mẹ, Bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã nói: "Không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ".

Điều kiện tự nhiên của Việt Nam không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ 4.0 (AI, IoT, Big data…) đồng bộ trên toàn chuỗi sản xuất, TH đã khắc chế được các điều kiện tự nhiên để chăn nuôi bò sữa, sản xuất sữa tươi sạch phục vụ cộng đồng. Tới nay, TH đã sở hữu cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới.

15 năm qua, TH kiên trì đấu tranh minh bạch thị trường sữa. Người dân Việt Nam đã biết giá trị của sữa tươi sạch và có đủ thông tin để lựa chọn những sản phẩm thực sự chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo dinh dưỡng lành mạnh. Quan trọng hơn, thành công của TH đã thúc đẩy người nông dân và các doanh nghiệp cùng ngành nghề đầu tư nghiêm túc vào chăn nuôi bò sữa để tạo ra dòng sữa tươi thật, tạo sự phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi Việt Nam, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với sự dẫn lối và thực tiễn hoạt động của TH, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 8-12 lít/người/năm (2008) lên 36 lít/người/năm hiện nay, tỷ lệ sữa tươi hiện chiếm đến 60% trong sản phẩm sữa dạng lỏng.

Dinh dưỡng học đường – hành trình phụng sự cộng đồng, vì tầm vóc Việt

Thành tựu phụng sự cộng đồng mà TH bền bỉ thực hiện không ngừng nghỉ là đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe người dân, Vì tầm vóc Việt. Trong suốt hành trình phát triển, xuất phát từ nhận thức sâu sắc rằng con người là chủ thể của xã hội, là nguồn lực quyết định sự phát triển đất nước, TH đặc biệt chú trọng đến "lứa tuổi vàng" (từ 2 đến 12 tuổi). Khoa học đã chỉ ra rằng 86% chiều cao tối đa và 80% sự phát triển trí não hoàn thiện trước tuổi 12. Vì thế, đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi này là đầu tư bền vững cho tương lai.

TH đã đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia độc lập về dinh dưỡng trong nước và quốc tế (Pháp, Nhật Bản) triển khai các nghiên cứu học đường bài bản theo lộ trình chuẩn quốc tế, nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng.

Bà Thái Hương cùng các em học sinh tham dự Lễ khởi động Chương trình Sữa học đường Vì tầm vóc Việt năm 2014. TH chính là đơn vị khởi xướng chương trình Sữa học đường quốc gia.

"Sữa tươi tiệt trùng sữa học đường TH true MILK" là sản phẩm tiên phong được Bộ Y tế xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em. Đây là cơ sở thực tiễn để ban hành tiêu chuẩn Sữa học đường trong Đề án Sữa học đường Quốc gia (Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016) - góp phần giảm thiểu nguy cơ đưa sữa không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm vào trường học; và sau đó là Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh.

Khởi đầu từ ly sữa học đường, Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai "Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực", trong năm học 2020-2021 tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước.

Trong mô hình này, bữa ăn học đường được tiếp cận theo hướng sử dụng thực phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, dựa trên lợi thế nông nghiệp vùng miền; sữa tươi được đưa vào cấu phần bữa ăn một cách khoa học, với 5 ngày/tuần cùng bộ 400 thực đơn chuẩn hóa. Mô hình đã mang lại những kết quả vượt trội, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thay đổi tích cực thói quen ăn uống, vận động của học sinh

TH đồng hành triển khai Mô hình điểm bữa ăn học đường.

Mô hình được đánh giá là giải pháp toàn diện, mang tính cách mạng trong nâng cao tầm vóc người Việt, đồng thời là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường, nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về chăm lo sức khỏe, tầm vóc người Việt và bảo đảm quyền lợi dinh dưỡng cho trẻ em.

Tập đoàn TH kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một thành trì bảo vệ chắc chắn nhất cho trẻ em - một bộ luật gọi là Luật Dinh dưỡng học đường, trong đó có ly sữa mang tên ly sữa học đường quốc gia, để bữa ăn học đường trở thành quyền lợi phổ quát như quyền được đến trường.

Anh hùng Lao động Thái Hương thiết tha bày tỏ: "Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: "Khoảng thời gian từ 2025 đến 2045 chỉ còn đúng 20 năm. Những em bé được sinh ra trong quãng thời gian này sẽ là lớp thanh - thiếu niên của thế hệ mới, là chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam phát triển hưng thịnh. Để hướng tới năm 2045 với tầm nhìn về một Việt Nam phát triển toàn diện, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược". Thời cơ đã tới, tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu và ý chí của cả hệ thống chính trị đã hòa chung với khát vọng của nhân dân. Tuyệt đối không được để lỡ thời cơ. Cùng với các doanh nghiệp chân chính khác, Tập đoàn TH tiếp tục sẵn sàng đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe cho người dân".

Hiện thực hóa khát vọng vươn ra thế giới

Không chỉ khẳng định vị trí tiên phong của mình trên mảnh đất hình chữ S, TH còn thành công trong việc hiện thức hóa khát vọng vươn ra thế giới, điển hình là việc TH đã trở thành nhà đầu tư Việt Nam lớn nhất tại Liên bang Nga trong lĩnh vực nông nghiệp với các dự án nông nghiệp quy mô lớn, bao gồm trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và chuỗi cung ứng sản phẩm sạch, sử dụng công nghệ cao tại nhiều vùng như Kaluga, Moscow, Bashkortostan và Viễn Đông, góp phần cải thiện an ninh lương thực và phát triển kinh tế địa phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đích thân trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Nga tới Anh hùng Lao động Thái Hương.

Ngày 4/11/2025, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp trao tặng Huân chương Hữu nghị - phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga – tới Anh hùng Lao động Thái Hương, ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà trong củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Việt Nam - Nga, đặc biệt về an ninh lương thực và phát triển bền vững, phản ánh sự tin tưởng và đánh giá cao của Nga đối với doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Xuyên suốt hơn một thập kỷ với nhiều biến cố khôn lường trên toàn thế giới - từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2011), đại dịch COVID-19 (2019) đến chiến tranh khiến hệ thống logistics đứt gãy (2022)… và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc - Tập đoàn TH vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất, kinh doanh ở mức hai con số. TH không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ, mở rộng sản xuất, sáng tạo và cải tiến, cung cấp các sản phẩm chất lượng quốc tế. Thương hiệu TH true MILK và các sản phẩm thuộc tập đoàn nhiều năm liền được vinh danh Thương hiệu quốc gia cùng nhiều giải thưởng chất lượng uy tín hàng đầu thế giới.

Song hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày. Đó là những con người TH miệt mài lao động, không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ cao, bằng tinh thần phụng sự, ý chí bền bỉ và khát vọng cống hiến cho đất nước, tạo ra những sản phẩm chất lượng quốc tế vì sức khỏe cộng đồng.