Chi 145.000 đồng/lần chủ yếu để ăn Gà Rán: Người Việt đang "nuôi béo" các chuỗi Fast Food thế nào?

Sau giai đoạn chững lại do tác động của đại dịch, thị trường thức ăn nhanh (Fast Food) tại Việt Nam năm 2025 không chỉ ghi nhận sự phục hồi về quy mô cửa hàng mà còn chứng kiến những thay đổi thú vị trong hành vi thực khách. Theo báo cáo mới nhất từ Q&Me thuộc Asia Plus Inc., bên cạnh cuộc đua mở rộng mạng lưới, sự dịch chuyển trong thói quen ăn uống đang trở thành động lực chính thúc đẩy thị trường tăng trưởng.

Thói quen tiêu dùng: Combo Gà Rán là "vua", Cơm là điểm nhấn

Sự phục hồi của thị trường được phản ánh rõ nét qua sức mua thực tế. Phân tích dữ liệu từ hơn 400 hóa đơn thanh toán tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 12/2025 cho thấy, mức chi tiêu trung bình cho một lần đi ăn Fast Food của người Việt dao động ở mức 144.500 đồng/nhóm khách. Với quy mô nhóm khách trung bình khoảng 2,3 người, mỗi đơn hàng thường bao gồm khoảng 2,6 món.

Về cơ cấu món ăn, dữ liệu chỉ ra sự thống trị tuyệt đối của các suất ăn trọn gói (Combo) với tỷ lệ gọi món lên tới 65%. Trong nhóm Combo này, các set Gà Rán chiếm vị thế áp đảo với 85% lựa chọn, bỏ xa các combo có thịt bò (chỉ chiếm khoảng 8%). Điều này khẳng định Gà Rán vẫn là "món vua" trong văn hóa Fast Food tại Việt Nam, giải thích lý do các chuỗi chuyên về gà (như Jollibee, KFC, Lotteria) luôn có tốc độ mở rộng vượt trội so với các chuỗi thuần Burger.

Bên cạnh sự thống trị của Combo Gà, một điểm nhấn thú vị khác là sự lên ngôi của nhóm món ăn được địa phương hóa như Cơm và Mì. Dù mang danh là cửa hàng thức ăn nhanh phương Tây, nhưng nhóm Cơm và Mì lại được khoảng 25% thực khách lựa chọn, trong đó riêng các món Cơm (cơm gà, cơm phần) chiếm khoảng 20% . Đây là minh chứng cho thấy chiến lược "địa phương hóa" thực đơn đã thành công, biến cửa hàng Fast Food thành điểm đến quen thuộc cho các bữa ăn chính (trưa/tối) của người Việt, thay vì chỉ là nơi ăn chơi, ăn vặt.

Động lực từ nhóm khách hàng gia đình

Xét về đối tượng khách hàng, nhóm bạn bè và đồng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các lượt ghé thăm, tuy nhiên, nhóm khách hàng gia đình có trẻ em mới là đối tượng chịu chi nhất. Trung bình, một nhóm khách gia đình chi tiêu khoảng 199.400 đồng cho mỗi lần ăn, cao hơn đáng kể so với mức chi tiêu của nhóm bạn bè (khoảng 175.100 đồng) hay nhóm khách đi một mình (57.000 đồng).

Lý do lựa chọn cửa hàng cũng có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi hương vị và sự tiện lợi về vị trí là hai yếu tố then chốt đối với đại đa số khách hàng (chiếm lần lượt 72% và 42%), thì đối với nhóm khách gia đình, sở thích của trẻ nhỏ lại đóng vai trò quyết định với 56% ý kiến đồng thuận.

Cuộc đua giành thị phần tại các đô thị cấp hai

Song hành với sức mua sôi động, quy mô toàn ngành đã tiệm cận 1.100 cửa hàng, tăng trưởng xấp xỉ 12% so với năm 2024.

Dẫn đầu thị trường là Lotteria (222 cửa hàng) và Jollibee (213 cửa hàng) với chiến lược mở rộng mạnh mẽ ra ngoài các trung tâm kinh tế lớn. Đặc biệt, Jollibee tập trung sâu vào các đô thị cấp hai, ba nhằm tận dụng hạ tầng logistics hoàn thiện, tối ưu chi phí mặt bằng và tiếp cận sớm nhóm khách hàng trẻ tiềm năng.

Ở nhóm theo sau, KFC duy trì vị thế với 172 cửa hàng, trong khi các chuỗi Pizza (Pizza Hut, The Pizza Company, Domino's) chọn nhịp độ mở rộng thận trọng. Ngược lại, Texas Chicken (42 cửa hàng) và McDonald's (37 cửa hàng) vẫn ưu tiên củng cố vị trí tại các thành phố lớn.

Về triển vọng, IMARC Group dự báo ngành sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 5,65% giai đoạn 2024–2032. Động lực chính sẽ đến từ sự cộng hưởng giữa mở rộng chuỗi vật lý và chuyển đổi số, với sự phổ biến của ki-ốt tự phục vụ và ứng dụng đặt hàng.