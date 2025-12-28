Anh hùng Lao động Nguyễn Việt Cường: 40 năm làm đẹp, làm giàu vùng đất Chín Rồng

Danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động do Đảng và Nhà nước phong tặng chính là sự ghi nhận trọn vẹn tâm huyết bền bỉ của ông trong hành trình làm đẹp và làm giàu cho vùng đất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Dấu ấn 40 năm "Xây dựng từ nhân tâm"

Tập đoàn Phú Cường là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của khu vực ĐBSCL với bề dày phát triển gắn liền hành trình khởi nghiệp của nhà sáng lập ông Nguyễn Việt Cường.

Khởi đầu từ lĩnh vực thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau, Tập đoàn Phú Cường từng bước vượt qua muôn vàn khó khăn của giai đoạn chuyển mình sau Đổi mới. Không ngừng mở rộng quy mô phát triển, Phú Cường đã nhanh chóng trở thành tập đoàn đa ngành có vị thế vững chắc trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường

Đến nay, Tập đoàn Phú Cường đã xây dựng hệ sinh thái hơn 28 công ty thành viên, hoạt động trong bốn lĩnh vực then chốt: chế biến và xuất khẩu thủy sản, bất động sản, dịch vụ – du lịch – khách sạn và năng lượng tái tạo. Hệ sinh thái này đã còn góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực ĐBSCL.

Sự thành công của Tập đoàn Phú Cường không chỉ được đo đếm bằng doanh thu hay quy mô tài sản, mà được định vị bởi triết lý cốt lõi: "Xây dựng từ nhân tâm". Suốt bốn thập kỷ qua, mọi hoạt động của Tập đoàn đều đặt lợi ích cộng đồng và sự phát triển bền vững làm trọng tâm, hướng đến sứ mệnh làm đẹp và làm giàu cho vùng đất miền Tây. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Tập đoàn Phú Cường vượt qua mọi sóng gió thương trường, khẳng định uy tín và vị thế thương hiệu quốc gia như ngày hôm nay.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Để xây dựng được vị thế vững chãi đó, ít ai biết rằng ông Nguyễn Việt Cường đã trải qua một hành trình tôi luyện đầy thử thách. Sinh ra tại Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, ông đã trưởng thành cùng sông nước, đồng ruộng và nhịp sống nghĩa tình của người dân Nam Bộ. Những năm tháng tuổi trẻ tham gia và phục vụ cách mạng đã hun đúc ở ông một bản lĩnh thép, tính kỷ luật cao và tư duy thực tiễn sắc bén.

Sau khi xuất ngũ, ông chọn Cà Mau làm nơi lập nghiệp với công việc làm thuê cho các vựa thu mua tôm. Từ năm 1986, ông đã trở thành một trong những người tiên phong tổ chức hệ thống thu mua thủy sản cho các nhà máy Nhà nước, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa người dân nuôi trồng và doanh nghiệp chế biến.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1995 khi ông quyết định tiếp quản Xí nghiệp Thủy sản Tân Phú đang bên bờ phá sản, tiền thân của Tập đoàn Phú Cường. Quyết định mang tính dấn thân này đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản quy mô lớn tại ĐBSCL.

Giai đoạn 1995–2005 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ của Phú Cường trong lĩnh vực thủy sản. Hệ thống nhà máy tại Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long liên tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng. Phú Cường trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân tiên phong xuất khẩu thủy sản trực tiếp ra thị trường quốc tế, nhiều năm liền giữ vị trí hàng đầu cả nước về xuất khẩu sản phẩm thủy sản đánh bắt xa bờ, góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu quốc gia.

Trên nền tảng đó, ông Nguyễn Việt Cường tiếp tục mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mang tính chiến lược dài hạn cho vùng. Tiêu biểu là dự án khu đô thị lấn biển tiên phong của cả nước tại Rạch Giá, khởi công năm 2009 với quy mô 350ha, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị ven biển, góp phần thay đổi diện mạo địa phương và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, Ông đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, xem đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự đồng hành thiết thực cùng các mục tiêu phát triển của Đảng và Nhà nước. Các dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai đồng loạt tại ĐBSCL và TPHCM, đã góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức. Qua đó giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động, cống hiến.

Với đóng góp không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Việt Cường đã hai lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động mới đây là sự ghi nhận ở mức cao nhất, trọn vẹn nhất cho một đời người tận hiến vì sự phát triển của vùng đất Chín Rồng.

Danh hiệu cao quý này không chỉ là sự tôn vinh dành cho một cá nhân tiêu biểu, mà còn là sự ghi nhận đối với một tinh thần phụng sự bền bỉ, lấy sự hưng thịnh của ĐBSCL sau thời kỳ Đổi mới làm kim chỉ nam trong hành trình phát triển doanh nghiệp. Những dấu ấn mà ông Nguyễn Việt Cường tạo dựng, từ tạo công ăn việc làm, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đô thị đến an sinh xã hội, tất cả đã và đang góp phần bồi đắp nền tảng phát triển vững chắc cho vùng đất Chín Rồng.

Trong kỷ nguyên mới, ông tiếp tục khẳng định vai trò là người dẫn dắt doanh nghiệp gắn chặt với địa phương, kiên định với mục tiêu làm đẹp – làm giàu miền Tây, góp phần đưa ĐBSCL phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.