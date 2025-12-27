Anh hùng Lao động hơn 90 tuổi: Mỗi năm 3 đề tài nghiên cứu, trực tiếp điều hành DN cơ khí tại Lào Cai, mỗi ngày làm từ 5 giờ sáng đến đêm

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Vũ Hữu Lê. Ảnh: PV

Sự kiện vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 ghi nhận ông Vũ Hữu Lê là cá nhân cao tuổi nhất trong số 5 cá nhân được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động đợt này. Đây là hình thức khen thưởng cao quý nhất dành cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động và sáng tạo.

Trước khi đạt được danh hiệu này, hồ sơ thành tích của ông Lê đã ghi nhận 3 Huân chương Lao động từ hạng Ba đến hạng Nhì cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen các cấp. Việc trao tặng danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cá nhân mà còn khẳng định giá trị đóng góp của những doanh nhân cơ sở trong lộ trình cơ giới hóa nông nghiệp.

Ông Vũ Hữu Lê chia sẻ tại đại hội. Ảnh: Như Ý. Báo Tiền phong

Phía sau danh hiệu cao quý là những chỉ số vận hành đáng chú ý của một doanh nghiệp cơ khí tại tỉnh biên giới. Hiện tại, ông Vũ Hữu Lê đang điều hành đội ngũ 21 công nhân, trực tiếp nghiên cứu và thương mại hóa 11 chủng loại máy móc phục vụ nông nghiệp và đời sống. Hệ thống dữ liệu thị trường ghi nhận hơn 1.000 sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà đã được phân phối tại các địa bàn trọng yếu như Lai Châu, Sơn La và nhiều tỉnh phía Bắc. Nhiều dòng máy trong số này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế, minh chứng cho năng lực tự chủ về công nghệ và khả năng nội địa hóa thiết bị nông thôn.

Máy vò chè đã làm nên tên tuổi ông Vũ Hữu Lê. Ảnh: nongnghiepmoitruong

Hiệu suất làm việc của vị giám đốc 90 tuổi này được duy trì qua lịch trình bắt đầu từ 5 giờ sáng tại xưởng sản xuất và các phiên nghiên cứu kỹ thuật kéo dài đến đêm. Theo định hướng quản trị của ông Lê, mỗi năm doanh nghiệp phải hoàn thành từ 2 đến 3 đề tài nghiên cứu mới dựa trên các biến động của nhu cầu sản xuất thực tế.

Mô thức kinh doanh của Công ty Hồng Hà xoay quanh bộ quy tắc "3 tiêu chí" nghiêm ngặt bao gồm: giá thành tối ưu cho thu nhập của nông dân, cơ chế vận hành đơn giản hóa phù hợp với đối tượng sử dụng và tính sẵn có của linh kiện để dễ dàng sửa chữa tại chỗ. Để giải quyết bài toán dịch vụ sau bán hàng ở vùng cao, ông Lê duy trì đội ngũ kỹ thuật lưu động sẵn sàng xử lý các sự cố phức tạp tại các địa phương cách xa hàng trăm kilomet.

Bên cạnh mảng sản xuất, chiến lược tiếp cận thị trường của doanh nghiệp cũng được điều chỉnh linh hoạt thông qua các chính sách tài chính như bán máy trả chậm và ưu đãi giá cho các hộ sản xuất khó khăn. Dù ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông Lê vẫn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng mạng xã hội để quản trị công việc và kết nối khách hàng.

Hiện tại, trọng tâm nghiên cứu của ông tập trung vào dự án máy phân loại tạp chất cho quế, một bài toán kỹ thuật đã được theo đuổi trong 3 năm qua nhằm mục tiêu nâng cao giá trị thặng dư cho chuỗi cung ứng nông sản đặc thù của địa phương.

Ông Vũ Hữu Lê là tiêu biểu cho tinh thần đóng góp không giới hạn của người Việt Nam ở bất kỳ lứa tuổi, vị trí, ngành nghề nào vì lợi ích chung của cộng đồng.