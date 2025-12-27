Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng doanh nghiệp Việt sở hữu mỏ vật liệu công nghệ cao hàng đầu thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm gian trưng bày của Masan High-Tech Materials. Ảnh: Báo Chính phủ

Sáng ngày 27/12, trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm gian trưng bày của Masan High-Tech Materials (MHT) – đơn vị đang vận hành mỏ đa kim Núi Pháo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm gian trưng bày của Masan High-Tech Materials. Ảnh: Báo Chính phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những bước tiến của doanh nghiệp trong việc làm chủ công nghệ, khẳng định đây là những sản phẩm mà thế giới đang đặc biệt quan tâm và Việt Nam đã có thể sản xuất được. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghệ cao, gia tăng giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Sự kiện còn ghi nhận sự có mặt của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, người từng tham gia thực địa, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho dự án tại Thái Nguyên từ những giai đoạn sơ khai.

Tại đây, đoàn lãnh đạo đã dành thời gian tìm hiểu về các dòng sản phẩm chế biến sâu từ vonfram, đồng, florit và bismuth – những vật liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp công nghệ cao như hàng không vũ trụ, ô tô điện và năng lượng tái tạo.

Nhìn lại lịch sử đầu tư, việc Tập đoàn Masan tiếp quản dự án Núi Pháo từ năm 2010 đã tạo ra một thực thể kinh tế có khả năng làm chủ chuỗi giá trị từ khai thác đến tinh luyện đạt chuẩn quốc tế. Từ năm 2018 đến nay, MHT đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất. Giai đoạn 2018-2020 đánh dấu bước tiến trong việc tối ưu hóa hệ số thu hồi khoáng sản, tạo nền tảng cho giai đoạn 2021-2023 khi doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa và ứng dụng kinh tế tuần hoàn để duy trì vị thế nhà cung cấp ổn định cho các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.

Đáng chú ý, lộ trình làm chủ công nghệ của doanh nghiệp đã đạt tới những cột mốc quan trọng trong giai đoạn 2024-2025 khi MHT hoàn thiện khả năng tự thiết kế và tối ưu các thông số kỹ thuật cho quặng đa kim phức tạp. Việc không còn phụ thuộc hoàn toàn vào chuyển giao công nghệ thụ động cho phép doanh nghiệp tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao trên bản đồ vật liệu toàn cầu.

Dưới góc độ quản trị, sự thành công của dự án là kết quả của một chiến lược dài hạn, bài bản khi kết hợp được đội ngũ chuyên gia trong nước với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, mô hình của Masan High-Tech Materials còn khẳng định vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc tham gia vào các lĩnh vực khó, đòi hỏi vốn lớn và trình độ khoa học kỹ thuật cao.