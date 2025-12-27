Chiến lược ngoại giao kinh tế và vị thế hội nhập toàn cầu của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Phương Thảo

Việc Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ ghi nhận những đóng góp nội lực mà còn phản ánh hiệu quả của chiến lược ngoại giao kinh tế trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.



﻿Năm 2025 của nữ doanh nhân này được đánh dấu bởi những "cái bắt tay chiến lược" toàn cầu, góp phần nâng tầm vị thế của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên bản đồ kinh tế quốc tế.

Đối thoại thực chất qua những hợp đồng thương mại quy mô lớn

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động ngoại giao kinh tế của bà Thảo là khả năng lãnh đạo các thương vụ mua sắm thiết bị hàng không với quy mô lớn nhất lịch sử với các tập đoàn như Airbus và Boeing.

Những hợp đồng này không đơn thuần là giao dịch thương mại mà còn được đánh giá là đóng góp tích cực vào việc cân bằng cán cân thương mại và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và các cường quốc như Hoa Kỳ.

Thực tế cho thấy, khi các lợi ích kinh tế được đặt đúng chỗ và được dẫn dắt bởi sự minh bạch, các rào cản về chính sách hay thị trường có thể được hóa giải thông qua đối thoại và hợp tác thực chất. Đây là một minh chứng cho việc dùng nội lực doanh nghiệp để tạo ra các "mỏ neo" vững chắc trong quan hệ ngoại giao song phương, khẳng định năng lực tài chính và uy tín của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Lễ bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên cho Vietjet.

Chiến lược vươn tầm: Từ Trung Á đến khát vọng trung tâm hàng không khu vực

Năm 2025 ghi nhận bước đi táo bạo trong việc đầu tư vào hãng hàng không Qazaq Air tại Kazakhstan. Thương vụ này được nhìn nhận là một chiến lược "xuất khẩu" mô hình quản trị và vận hành hàng không của Việt Nam ra thị trường quốc tế, đưa Việt Nam trở thành cầu nối quan trọng nối liền Trung Á với khu vực Đông Nam Á năng động.

Song song với việc mở rộng đội bay (với các đơn hàng bổ sung A321neo và A330neo), mục tiêu dài hạn được bà Thảo kiên trì theo đuổi là biến Việt Nam thành một trung tâm hàng không (Aviation Hub) của thế giới. Chiến lược này không chỉ dừng lại ở hạ tầng mà còn kết hợp với "ngoại giao văn hóa" khi đưa các biểu tượng ẩm thực như Phở Thìn, Bánh mì lên độ cao 10.000m trên khắp các hành trình quốc tế, tạo ra những điểm chạm tinh tế về thương hiệu quốc gia.

Đầu tư cho tương lai: Di sản tri thức và hội nhập văn hóa

Khía cạnh hội nhập toàn cầu của bà Thảo còn được thể hiện rõ nét qua các cam kết giáo dục tầm cỡ. Việc đồng sáng lập Quỹ học bổng Tiên phong (Pioneer Scholarship Fund) cùng Đại học Oxford với tổng trị giá 17,83 triệu bảng Anh là một ví dụ điển hình. Trong đó, cá nhân bà đóng góp 13,7 triệu bảng nhằm tạo cơ hội cho các học viên xuất sắc nhất của Việt Nam tiếp cận với môi trường nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Hoạt động này, kết hợp với vai trò đối tác chiến lược của UNESCO, cho thấy một tầm nhìn hội nhập toàn diện: Không chỉ hội nhập về dòng vốn hay công nghệ mà còn là sự hội nhập về trí tuệ và các giá trị nhân văn lâu dài. Đây chính là cách gieo mầm cho những thế hệ người Việt mới có khả năng làm chủ tri thức toàn cầu, từ đó quay trở lại phụng sự đất nước.

Toà tháp Saigon Marina IFC

Kết nối hệ sinh thái tài chính và kinh tế tư nhân

Vai trò "Đại sứ hội nhập toàn cầu" còn được củng cố thông qua các dự án hạ tầng tài chính như Saigon Marina IFC và việc thúc đẩy hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Sự tham gia của bà tại diễn đàn ViPEL 2025 và các hội nghị cấp cao khẳng định niềm tin vào việc Việt Nam đang đứng trước "thập kỷ vàng" cho đổi mới sáng tạo, nơi kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực then chốt để đưa đất nước vươn ra đại dương quốc tế.

Danh hiệu Anh hùng Lao động, vì vậy, là sự xác nhận cho một tiến trình kiên trì: Dùng ý chí và niềm tin để kết nối mạch nguồn dân tộc với dòng chảy thịnh vượng của thế giới